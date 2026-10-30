30 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa satış fiyatı 49,95 TL olarak belirlenirken, günlük değişim %0,08 seviyesinde gerçekleşti. Dolar bugün, 1.000 dolarlık alış kuru üzerinden 49.940 TL, 5.000 dolarlık alış kuru üzerinden ise 249.700 TL olarak hesaplanıyor. Geçtiğimiz hafta Dolar/TL'nin 7 gün önceki değeri 49,65 TL iken, bugünkü değeri 49,95 TL olarak kaydedildi. Bu da 1 Doların TL karşılığında 0,30 TL artışı ve yüzde olarak %0,60’lık bir değişimi işaret ediyor.

Dolar/TL'nin haftalık hareketlerini incelediğimizde, 7 gün önce 49,65 TL seviyesinden başlayan değer, bugüne kadar kademeli bir artış göstererek 49,95 TL’ye ulaştı. Bu süreçte, gün gün Dolar/TL'nin değişimi şu şekilde oldu:

22 Ekim 2026: 49,65 TL

23 Ekim 2026: 49,69 TL

26 Ekim 2026: 49,75 TL

27 Ekim 2026: 49,80 TL

28 Ekim 2026: 49,84 TL

29 Ekim 2026: 49,91 TL

30 Ekim 2026: 49,95 TL

Dolar/TL, mevcut durumda 49,75 TL seviyesini destek, 50,05 TL seviyesini ise direnç noktası olarak takip etmeyi gerektiriyor. Dolayısıyla, mevcut fiyatın bu seviyelere göre konumunu izlemek, yatırımcılar açısından önemli bir strateji olabilir.

Güncel Dolar Kuru

30 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 49,94 TL 49,95 TL %0,08





Güncel Döviz Kurları

30 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,89 TL 55,93 TL %0,00 İngiliz Sterlini 66,93 TL 66,94 TL %0,05 İsviçre Frangı 60,72 TL 60,75 TL %0,33 Kanada Doları 35,74 TL 35,75 TL %0,19 Avustralya Doları 35,12 TL 35,13 TL %0,12 Çin Yuanı 7,50 TL 7,51 TL %0,11 Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %-0,11 İsveç Kronu 5,08 TL 5,09 TL %0,25





Öne Çıkan Pariteler

30 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1185 %0,04 GBP/USD 1,3391 %0,11 USD/JPY 157,62 %-0,05 USD/CHF 0,8223 %-0,24





Grafik alt metni: “[30 Ekim 2026] Dolar/TL son 7 günlük kur değişimi grafiği”

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL’nin güncel değeri, 49,75 TL destek seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor. 50,05 TL ise önemli bir direnç noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviyeler, piyasanın yönü üzerinde etkili olabileceğinden takip edilmesi önem taşımakta.

Sıkça Sorulan Sorular