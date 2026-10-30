30 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa satış fiyatı 49,95 TL olarak belirlenirken, günlük değişim %0,08 seviyesinde gerçekleşti. Dolar bugün, 1.000 dolarlık alış kuru üzerinden 49.940 TL, 5.000 dolarlık alış kuru üzerinden ise 249.700 TL olarak hesaplanıyor. Geçtiğimiz hafta Dolar/TL'nin 7 gün önceki değeri 49,65 TL iken, bugünkü değeri 49,95 TL olarak kaydedildi. Bu da 1 Doların TL karşılığında 0,30 TL artışı ve yüzde olarak %0,60’lık bir değişimi işaret ediyor.
Dolar/TL'nin haftalık hareketlerini incelediğimizde, 7 gün önce 49,65 TL seviyesinden başlayan değer, bugüne kadar kademeli bir artış göstererek 49,95 TL’ye ulaştı. Bu süreçte, gün gün Dolar/TL'nin değişimi şu şekilde oldu:
Dolar/TL, mevcut durumda 49,75 TL seviyesini destek, 50,05 TL seviyesini ise direnç noktası olarak takip etmeyi gerektiriyor. Dolayısıyla, mevcut fiyatın bu seviyelere göre konumunu izlemek, yatırımcılar açısından önemli bir strateji olabilir.
30 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|49,94 TL
|49,95 TL
|%0,08
30 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,89 TL
|55,93 TL
|%0,00
|İngiliz Sterlini
|66,93 TL
|66,94 TL
|%0,05
|İsviçre Frangı
|60,72 TL
|60,75 TL
|%0,33
|Kanada Doları
|35,74 TL
|35,75 TL
|%0,19
|Avustralya Doları
|35,12 TL
|35,13 TL
|%0,12
|Çin Yuanı
|7,50 TL
|7,51 TL
|%0,11
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,61 TL
|%-0,11
|İsveç Kronu
|5,08 TL
|5,09 TL
|%0,25
30 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1185
|%0,04
|GBP/USD
|1,3391
|%0,11
|USD/JPY
|157,62
|%-0,05
|USD/CHF
|0,8223
|%-0,24
Grafik alt metni: “[30 Ekim 2026] Dolar/TL son 7 günlük kur değişimi grafiği”
Dolar/TL’nin güncel değeri, 49,75 TL destek seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor. 50,05 TL ise önemli bir direnç noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviyeler, piyasanın yönü üzerinde etkili olabileceğinden takip edilmesi önem taşımakta.
Serbest piyasadaki güncel 49,94 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.940 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,08 oranında değişim kaydetmiştir.
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