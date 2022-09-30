30 Eylül 2022 dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 30 Eylül Cuma dolar kaç TL, euro ne kadar?

Haftanın 5. günü olan 30 Eylül 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu merak konusu oldu. İlgiyle takip edilen dolar 30 Eylül 2022 Cuma günü yukarı ibreyi gösteriyor. Peki, dolar bugün kaç TL?

30 EYLÜL DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 18,5389 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,5342 TL seviyelerinde seyretti. Dolar 18,5437 TL'den el değiştirdi.

Dolar, 30 Eylül 2022 Cuma günü 18,5502 TL alış, 18,5544 TL satuş fiyatından işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,31'lik artışla yapan euro 18,2019 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,1905 TL alış fiyatından, 18,2133 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro ise 30 Eylül 2022 Cuma günü 18,2071 TL alış, 18,2210 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

