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30 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL, bugün serbest piyasada 49,03 TL'den işlem görüyor ve son 7 günde sınırlı bir yükseliş kaydedildi. Doların TL bazındaki değişimi 0,24 TL olarak hesaplanırken, haftalık performansı dikkat çekiyor.

30 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Bugün Dolar/TL serbest piyasada 49,03 TL'den işlem görüyor. Günlük değişim %0,06 olarak kaydedilirken, doların 7 gün boyunca sergilediği performanslarla birlikte haftalık sınırlı bir yükseliş gözlemleniyor. Geçen hafta Dolar/TL kuru 48,79 TL seviyesindeydi ve bugün itibarıyla bir doların TL bazındaki değişimi 0,24 TL, yüzde değişimi ise %0,49 olarak hesaplandı. 1.000 doların TL karşılığı ise 49.000 TL, 5.000 doların karşılığı ise 245.000 TL olarak belirlendi.

Son bir haftada Dolar/TL kuru şu seviyelerde işlem gördü: 2026-09-22’de 48,79 TL, 2026-09-23’te 48,83 TL, 2026-09-24’te 48,87 TL, 2026-09-25’te 48,93 TL, 2026-09-28’de 48,97 TL, 2026-09-29’da 48,99 TL ve 2026-09-30’da 49,03 TL. Bu dönemlerdeki fiyat hareketleri, piyasanın yatay seyrettiğini ve dolara olan talebin sınırlı ölçüde yükseldiğini göstermektedir.

Kısa vadede mevcut Dolar/TL fiyatı, 49,11 TL seviyesindeki direncin altında kalırken, 48,87 TL seviyesi destek noktası olarak takip edilmektedir. Bu seviyeler, piyasa dinamiklerinin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurgular.

Güncel Dolar Kuru

30 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 49,00 TL 49,03 TL %0,06


Güncel Döviz Kurları

30 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 55,61 TL 55,70 TL %0,10
İngiliz Sterlini 64,93 TL 65,03 TL %0,33
İsviçre Frangı 58,79 TL 58,83 TL %0,11
Kanada Doları 34,54 TL 34,56 TL %0,09
Avustralya Doları 34,19 TL 34,22 TL %-0,05
Çin Yuanı 7,31 TL 7,31 TL %0,11
Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %0,04
İsveç Kronu 4,91 TL 4,91 TL %0,16


Öne Çıkan Pariteler

30 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1346 %0,04
GBP/USD 1,3248 %0,12
USD/JPY 156,87 %-0,27
USD/CHF 0,8334 %-0,06


Son 7 gün içerisinde Dolar/TL’deki değişiklikleri yansıtan grafik, yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Bu grafik, yatırımcıların piyasa hareketlerini daha iyi değerlendirmesine yardımcı olacaktır.

30 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL'nin mevcut seviyesi, 48,87 TL destek ve 49,11 TL direnç seviyeleri arasında işlem görüyor. Bu seviyeler, potansiyel fiyat hareketlerini değerlendirmek açısından önem taşıyor. Yatırımcıların, bu seviyeleri izlemeleri, piyasa dinamiklerini anlamalarına yardımcı olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 49,00 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.000 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,06 oranında değişim kaydetmiştir.

30 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş 2

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dolar alış ve satış döviz alış satış
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