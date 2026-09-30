30 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Bugün Dolar/TL serbest piyasada 49,03 TL'den işlem görüyor. Günlük değişim %0,06 olarak kaydedilirken, doların 7 gün boyunca sergilediği performanslarla birlikte haftalık sınırlı bir yükseliş gözlemleniyor. Geçen hafta Dolar/TL kuru 48,79 TL seviyesindeydi ve bugün itibarıyla bir doların TL bazındaki değişimi 0,24 TL, yüzde değişimi ise %0,49 olarak hesaplandı. 1.000 doların TL karşılığı ise 49.000 TL, 5.000 doların karşılığı ise 245.000 TL olarak belirlendi.
Son bir haftada Dolar/TL kuru şu seviyelerde işlem gördü: 2026-09-22’de 48,79 TL, 2026-09-23’te 48,83 TL, 2026-09-24’te 48,87 TL, 2026-09-25’te 48,93 TL, 2026-09-28’de 48,97 TL, 2026-09-29’da 48,99 TL ve 2026-09-30’da 49,03 TL. Bu dönemlerdeki fiyat hareketleri, piyasanın yatay seyrettiğini ve dolara olan talebin sınırlı ölçüde yükseldiğini göstermektedir.
Kısa vadede mevcut Dolar/TL fiyatı, 49,11 TL seviyesindeki direncin altında kalırken, 48,87 TL seviyesi destek noktası olarak takip edilmektedir. Bu seviyeler, piyasa dinamiklerinin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurgular.
30 Eylül 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|49,00 TL
|49,03 TL
|%0,06
30 Eylül 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,61 TL
|55,70 TL
|%0,10
|İngiliz Sterlini
|64,93 TL
|65,03 TL
|%0,33
|İsviçre Frangı
|58,79 TL
|58,83 TL
|%0,11
|Kanada Doları
|34,54 TL
|34,56 TL
|%0,09
|Avustralya Doları
|34,19 TL
|34,22 TL
|%-0,05
|Çin Yuanı
|7,31 TL
|7,31 TL
|%0,11
|Rus Rublesi
|0,58 TL
|0,58 TL
|%0,04
|İsveç Kronu
|4,91 TL
|4,91 TL
|%0,16
30 Eylül 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1346
|%0,04
|GBP/USD
|1,3248
|%0,12
|USD/JPY
|156,87
|%-0,27
|USD/CHF
|0,8334
|%-0,06
Son 7 gün içerisinde Dolar/TL’deki değişiklikleri yansıtan grafik, yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Bu grafik, yatırımcıların piyasa hareketlerini daha iyi değerlendirmesine yardımcı olacaktır.
Dolar/TL'nin mevcut seviyesi, 48,87 TL destek ve 49,11 TL direnç seviyeleri arasında işlem görüyor. Bu seviyeler, potansiyel fiyat hareketlerini değerlendirmek açısından önem taşıyor. Yatırımcıların, bu seviyeleri izlemeleri, piyasa dinamiklerini anlamalarına yardımcı olabilir.
Serbest piyasadaki güncel 49,00 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.000 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,06 oranında değişim kaydetmiştir.
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