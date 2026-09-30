30 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL serbest piyasa alış kuru 55,60 TL, satış kuru ise 55,68 TL olarak belirlendi. Bugün Euro/TL kuru günlük %0,08 oranında bir değişim gösterdi. 1.000 euro alış kuru üzerinden 55.600 TL, 5.000 euro ise 278.000 TL ediyor.

Son duruma bakıldığında, Euro/TL haftalık bazda 7 gün önce 55,89 TL seviyesindeyken, bugün 55,68 TL seviyesine gerileyerek -0,21 TL ve %0,38 oranında bir düşüş yaşadı. 1.000 euro olan tutarın TL karşılığı ise -210,00 TL azalma gösterdi.

Euro/TL destek seviyesi 55,56 TL, direnç seviyesi ise 55,85 TL olarak takip ediliyor. Güncel EUR/USD paritesi ise 1,1344 seviyesinde sabit kalarak günlük %0,03 oranında bir artış kaydetti.

Güncel Euro Kuru

30 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,60 TL 55,68 TL %0,08





Güncel Döviz Kurları

30 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 49,01 TL 49,03 TL %0,06 İngiliz Sterlini 64,92 TL 65,02 TL %0,32 İsviçre Frangı 58,77 TL 58,82 TL %0,09 Kanada Doları 34,54 TL 34,56 TL %0,08 Avustralya Doları 34,18 TL 34,21 TL %-0,07 Çin Yuanı 7,31 TL 7,31 TL %0,11 Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %0,04 İsveç Kronu 4,91 TL 4,91 TL %0,13





Öne Çıkan Pariteler

30 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1344 %0,03 GBP/USD 1,3245 %0,10 USD/JPY 156,89 %-0,25 USD/CHF 0,8336 %-0,04





Son 7 gündeki Euro/TL fiyat hareketlerini incelediğimizde, 22 Eylül'de 55,89 TL'den başlayan süreç, 30 Eylül'de 55,68 TL'den sona ermiş durumda.

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL şu an destek seviyesi olan 55,56 TL'nin üzerinde işlem görmekte ve bu seviyelerin korunup korunamayacağı önemli bir izleme alanı oluşturuyor. Direnç seviyesi ise 55,85 TL olarak belirlenmiş durumda. EUR/USDdaki yatay seyir, Euro/TL'nin yönü üzerinde dolaylı olarak etkili olabilir; bu nedenle bu seviyelerin takip edilmesi önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular