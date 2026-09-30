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30 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL serbest piyasada alış kuru 55,60 TL, satış kuru ise 55,68 TL olarak belirlendi ve haftalık bazda 0,21 TL geriledi. Destek seviyesi 55,56 TL, direnç ise 55,85 TL olarak izleniyor.

30 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL serbest piyasa alış kuru 55,60 TL, satış kuru ise 55,68 TL olarak belirlendi. Bugün Euro/TL kuru günlük %0,08 oranında bir değişim gösterdi. 1.000 euro alış kuru üzerinden 55.600 TL, 5.000 euro ise 278.000 TL ediyor.

Son duruma bakıldığında, Euro/TL haftalık bazda 7 gün önce 55,89 TL seviyesindeyken, bugün 55,68 TL seviyesine gerileyerek -0,21 TL ve %0,38 oranında bir düşüş yaşadı. 1.000 euro olan tutarın TL karşılığı ise -210,00 TL azalma gösterdi.

Euro/TL destek seviyesi 55,56 TL, direnç seviyesi ise 55,85 TL olarak takip ediliyor. Güncel EUR/USD paritesi ise 1,1344 seviyesinde sabit kalarak günlük %0,03 oranında bir artış kaydetti.

Güncel Euro Kuru

30 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 55,60 TL 55,68 TL %0,08


Güncel Döviz Kurları

30 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 49,01 TL 49,03 TL %0,06
İngiliz Sterlini 64,92 TL 65,02 TL %0,32
İsviçre Frangı 58,77 TL 58,82 TL %0,09
Kanada Doları 34,54 TL 34,56 TL %0,08
Avustralya Doları 34,18 TL 34,21 TL %-0,07
Çin Yuanı 7,31 TL 7,31 TL %0,11
Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %0,04
İsveç Kronu 4,91 TL 4,91 TL %0,13


Öne Çıkan Pariteler

30 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1344 %0,03
GBP/USD 1,3245 %0,10
USD/JPY 156,89 %-0,25
USD/CHF 0,8336 %-0,04


Son 7 gündeki Euro/TL fiyat hareketlerini incelediğimizde, 22 Eylül'de 55,89 TL'den başlayan süreç, 30 Eylül'de 55,68 TL'den sona ermiş durumda.

30 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir 1

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL şu an destek seviyesi olan 55,56 TL'nin üzerinde işlem görmekte ve bu seviyelerin korunup korunamayacağı önemli bir izleme alanı oluşturuyor. Direnç seviyesi ise 55,85 TL olarak belirlenmiş durumda. EUR/USDdaki yatay seyir, Euro/TL'nin yönü üzerinde dolaylı olarak etkili olabilir; bu nedenle bu seviyelerin takip edilmesi önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 55,60 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.600 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1344 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

30 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir 2

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döviz alış satış euro alış satış
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