30 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL serbest piyasa alış kuru 55,60 TL, satış kuru ise 55,68 TL olarak belirlendi. Bugün Euro/TL kuru günlük %0,08 oranında bir değişim gösterdi. 1.000 euro alış kuru üzerinden 55.600 TL, 5.000 euro ise 278.000 TL ediyor.
Son duruma bakıldığında, Euro/TL haftalık bazda 7 gün önce 55,89 TL seviyesindeyken, bugün 55,68 TL seviyesine gerileyerek -0,21 TL ve %0,38 oranında bir düşüş yaşadı. 1.000 euro olan tutarın TL karşılığı ise -210,00 TL azalma gösterdi.
Euro/TL destek seviyesi 55,56 TL, direnç seviyesi ise 55,85 TL olarak takip ediliyor. Güncel EUR/USD paritesi ise 1,1344 seviyesinde sabit kalarak günlük %0,03 oranında bir artış kaydetti.
30 Eylül 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,60 TL
|55,68 TL
|%0,08
30 Eylül 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|49,01 TL
|49,03 TL
|%0,06
|İngiliz Sterlini
|64,92 TL
|65,02 TL
|%0,32
|İsviçre Frangı
|58,77 TL
|58,82 TL
|%0,09
|Kanada Doları
|34,54 TL
|34,56 TL
|%0,08
|Avustralya Doları
|34,18 TL
|34,21 TL
|%-0,07
|Çin Yuanı
|7,31 TL
|7,31 TL
|%0,11
|Rus Rublesi
|0,58 TL
|0,58 TL
|%0,04
|İsveç Kronu
|4,91 TL
|4,91 TL
|%0,13
30 Eylül 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1344
|%0,03
|GBP/USD
|1,3245
|%0,10
|USD/JPY
|156,89
|%-0,25
|USD/CHF
|0,8336
|%-0,04
Son 7 gündeki Euro/TL fiyat hareketlerini incelediğimizde, 22 Eylül'de 55,89 TL'den başlayan süreç, 30 Eylül'de 55,68 TL'den sona ermiş durumda.
Euro/TL şu an destek seviyesi olan 55,56 TL'nin üzerinde işlem görmekte ve bu seviyelerin korunup korunamayacağı önemli bir izleme alanı oluşturuyor. Direnç seviyesi ise 55,85 TL olarak belirlenmiş durumda. EUR/USDdaki yatay seyir, Euro/TL'nin yönü üzerinde dolaylı olarak etkili olabilir; bu nedenle bu seviyelerin takip edilmesi önemlidir.
Serbest piyasa 55,60 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.600 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1344 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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