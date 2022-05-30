30 Mayıs 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 30 Mayıs Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 1. günü olan 30 Mayıs 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

30 MAYIS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 16.3722 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 16.3617 liradan, satış fiyatı ise 16.3828 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%1.27'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 17.6296 TL'den yapan euro şu anda 17.6133 TL alış ve 17.646 TL satış fiyatına sahip.

