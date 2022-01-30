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30 Ocak 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 30 Ocak Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL?

30.01.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ocak Pazar piyasaların kapalı olduğu haftanın son gününde vatandaşlar piyasayı takip etmeyi sürdürüyor. Ocak ayının Merkez Bankası faiz toplantısı sonrası dolar ve altındaki durum yakından takip edilmişti. Peki 30 Ocak 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 30 Ocak dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte son rakamlar...

TL karşısında bir süredir 14 lira sınırında seyreden dolarda son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 30 Ocak'ta aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 30 Ocak 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

30 OCAK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın son günü olan 30 Ocak Pazar günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

dolar

Son kapanışını 13,5192 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13,4872 liradan, satış fiyatı ise 13,5513 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

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%-0,71'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün kırmızı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 15,0882 TL'den yapan euro şu anda 15,0544 TL alış ve 15,1222 TL satış fiyatına sahip.

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Euro
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