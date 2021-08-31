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  4. 31 Ağustos 2021 Salı dolar kuru! Dolar ve euro ne kadar oldu?

31 Ağustos 2021 Salı dolar kuru! Dolar ve euro ne kadar oldu?

31.08.2021 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk yatırımcıların kontrol ettiği dövizlerin başında dolar geliyor. Geçtiğimiz haftaya 8,49 TL'den başlayan dolar hafta boyu yaklaşık yüzde 1,85 değer kaybetmiş ve haftayı 8,34 TL'den kapatmıştı. Dolar, haftanın ilk günü olan 30 Ağustos 2021 Pazartesi gününü yaklaşık 0,32 yükselişle kapattı. İşte dolar ve euro fiyatları...

Haftaya yükselişle başlayan dolar geçtiğimiz hafta yaklaşık olarak yüzde 1,85 düşmüştü. Dolardaki bu düşüşü euro da izlemişti. Son üç haftadır TL karşısında değer kaybeden dolar, euro ve sterlin 30 Ağustos- 3 Eylül haftasına yükseliş ile başladı. İşte dolar ve euro fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Son üç haftadır değer kaybeden dolar, 30 Ağustos- 3 Eylül haftasına yükseliş ile başladı. Haftaya 8,34 TL'den başlayan dolar 8,38 TL'den işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Euro da dolar ile benzer hareketler sergiliyor. Haftaya yükseliş ile başlayan euro geçtiğimiz gün yaklaşık olarak yüzde 0,26 değer kazanmıştı. Euro, 9,90 TL'den işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Geçtiğimiz gün yaklaşık yüzde 0,19 yükselen sterlin, 11,52 TL'den işlem görüyor.

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Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini Türk lirası
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