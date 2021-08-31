31 Ağustos 2021 Salı dolar kuru! Dolar ve euro ne kadar oldu?

Haftaya yükselişle başlayan dolar geçtiğimiz hafta yaklaşık olarak yüzde 1,85 düşmüştü. Dolardaki bu düşüşü euro da izlemişti. Son üç haftadır TL karşısında değer kaybeden dolar, euro ve sterlin 30 Ağustos- 3 Eylül haftasına yükseliş ile başladı. İşte dolar ve euro fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Son üç haftadır değer kaybeden dolar, 30 Ağustos- 3 Eylül haftasına yükseliş ile başladı. Haftaya 8,34 TL'den başlayan dolar 8,38 TL'den işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Euro da dolar ile benzer hareketler sergiliyor. Haftaya yükseliş ile başlayan euro geçtiğimiz gün yaklaşık olarak yüzde 0,26 değer kazanmıştı. Euro, 9,90 TL'den işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Geçtiğimiz gün yaklaşık yüzde 0,19 yükselen sterlin, 11,52 TL'den işlem görüyor.

