31 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,72 TL, satış fiyatı ise 55,81 TL olarak belirlendi. Bugün Euro/TL’de günlük değişim % -0,26 seviyesinde gerçekleşti. 1.000 euro, alış kuru üzerinden 55.720 TL’ye karşılık gelirken, 5.000 euro 278.600 TL olarak hesaplanıyor.
Son bir haftada Euro/TL kurunda kaydedilen değişim ise dikkat çekiyor. 7 gün önce Euro/TL 55,80 TL seviyesindeyken, bugün 55,81 TL’ye yükseldi. Bu süreçte, 1 euronun TL karşılığındaki değişim 0,01 TL seviyesinde gerçekleşti ve bu da %0,02’lik bir artışı gösteriyor. 1.000 euro için TL karşılığındaki değişim ise 10,00 TL oldu.
Teknik açıdan baktığımızda, Euro/TL için destek seviyesi 55,57 TL olarak belirlenirken, direnç seviyesi ise 55,98 TL seviyesinde. Bu seviyelerin takibi, aşağıdaki fiyat dalgalanmalarında ve olası yön değişimlerinde büyük önem taşıyacaktır.
31 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,72 TL
|55,81 TL
|%-0,26
31 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|49,93 TL
|49,96 TL
|%0,07
|İngiliz Sterlini
|66,95 TL
|67,01 TL
|%0,11
|İsviçre Frangı
|60,52 TL
|60,59 TL
|%0,02
|Kanada Doları
|35,73 TL
|35,75 TL
|%0,17
|Avustralya Doları
|35,10 TL
|35,14 TL
|%0,12
|Çin Yuanı
|7,50 TL
|7,51 TL
|%0,13
|Rus Rublesi
|0,62 TL
|0,62 TL
|%1,09
|İsveç Kronu
|5,08 TL
|5,09 TL
|%0,26
31 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1160
|%-0,18
|GBP/USD
|1,3390
|%0,10
|USD/JPY
|157,56
|%-0,09
|USD/CHF
|0,8247
|%0,05
Grafik geçiş cümlesi: Son 7 gün içerisinde Euro/TL kurundaki değişimi gösteren grafik aşağıda yer almaktadır.
Mevcut Euro/TL fiyatı, destek ve direnç seviyeleri olan 55,57 TL ve 55,98 TL arasında hareket etmektedir. Bu seviyelerin izlenmesi, fiyatların yönü hakkında önemli ipuçları verebilir. Euro/TL, genel piyasa koşulları ve EUR/USD paritesindeki değişimlerden etkilenebilir; bu nedenle gelişi gözetlemek önemlidir.
Serbest piyasa 55,72 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.720 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1160 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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