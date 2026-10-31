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31 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasada 55,72 TL alış ve 55,81 TL satış fiyatı ile işlem görüyor. Son bir haftada kurda 0,01 TL'lik bir artış yaşandı ve 1.000 euro 55.720 TL karşılığında yer alıyor.

31 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,72 TL, satış fiyatı ise 55,81 TL olarak belirlendi. Bugün Euro/TL’de günlük değişim % -0,26 seviyesinde gerçekleşti. 1.000 euro, alış kuru üzerinden 55.720 TL’ye karşılık gelirken, 5.000 euro 278.600 TL olarak hesaplanıyor.

Son bir haftada Euro/TL kurunda kaydedilen değişim ise dikkat çekiyor. 7 gün önce Euro/TL 55,80 TL seviyesindeyken, bugün 55,81 TL’ye yükseldi. Bu süreçte, 1 euronun TL karşılığındaki değişim 0,01 TL seviyesinde gerçekleşti ve bu da %0,02’lik bir artışı gösteriyor. 1.000 euro için TL karşılığındaki değişim ise 10,00 TL oldu.

Teknik açıdan baktığımızda, Euro/TL için destek seviyesi 55,57 TL olarak belirlenirken, direnç seviyesi ise 55,98 TL seviyesinde. Bu seviyelerin takibi, aşağıdaki fiyat dalgalanmalarında ve olası yön değişimlerinde büyük önem taşıyacaktır.

Güncel Euro Kuru

31 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 55,72 TL 55,81 TL %-0,26


Güncel Döviz Kurları

31 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 49,93 TL 49,96 TL %0,07
İngiliz Sterlini 66,95 TL 67,01 TL %0,11
İsviçre Frangı 60,52 TL 60,59 TL %0,02
Kanada Doları 35,73 TL 35,75 TL %0,17
Avustralya Doları 35,10 TL 35,14 TL %0,12
Çin Yuanı 7,50 TL 7,51 TL %0,13
Rus Rublesi 0,62 TL 0,62 TL %1,09
İsveç Kronu 5,08 TL 5,09 TL %0,26


Öne Çıkan Pariteler

31 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1160 %-0,18
GBP/USD 1,3390 %0,10
USD/JPY 157,56 %-0,09
USD/CHF 0,8247 %0,05


Grafik geçiş cümlesi: Son 7 gün içerisinde Euro/TL kurundaki değişimi gösteren grafik aşağıda yer almaktadır.

31 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL fiyatı, destek ve direnç seviyeleri olan 55,57 TL ve 55,98 TL arasında hareket etmektedir. Bu seviyelerin izlenmesi, fiyatların yönü hakkında önemli ipuçları verebilir. Euro/TL, genel piyasa koşulları ve EUR/USD paritesindeki değişimlerden etkilenebilir; bu nedenle gelişi gözetlemek önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 55,72 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.720 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1160 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

31 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru 2

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