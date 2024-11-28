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  4. 34 TL'ye adeta çakılı kaldı! Merkez Bankası'ndan dolar için ilk sinyal geldi... "Dövize müdahale azalacak" dedi, o şartı açıkladı

34 TL'ye adeta çakılı kaldı! Merkez Bankası'ndan dolar için ilk sinyal geldi... "Dövize müdahale azalacak" dedi, o şartı açıkladı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
28.11.2024 10:53
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Dolar kuru Ağustos ayında bu yana 34 TL seviyesinde seyrederken; aylardır adeta çakılı kalan döviz kuruyla ilgili Merkez Bankası'ndan açıklama geldi. Uluslararası yatırımcılarla bir araya gelen Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, enflasyonun düşüşüyle birlikte, dövize müdahalenin de azalacağını duyurdu. Akçay, TL’nin şu andaki değerinin endişe yaratmadığını da sözlerine ekledi.

34 TL'ye adeta çakılı kaldı! Merkez Bankası'ndan dolar için ilk sinyal geldi... "Dövize müdahale azalacak" dedi, o şartı açıkladı

Yatırımcılar sürekli olarak "Dolar kuru ne kadar/ kaç TL? Döviz fiyatları ne kadar?" sorularına yanıt arayıp, dolar kurundaki son dakika hareketlerini takip ederken; Ocak ayından bu yana 'sınırlı yükseliş' dikkat çekiyor. Ağustos ayından bu yana adete 34 TL'ye demir atan dolar kuruyla ilgili Merkez Bankası'ndan önemli bir açıklama geldi.

DOLAR KURU

MB BAŞKAN YARDIMCISI CEVDET AKÇAY: "DÖVİZE MÜDAHALE AZALACAK"

Londra’da uluslararası yatırımcılarla bir araya gelen Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay önümüzdeki dönemde enflasyon artış hızındaki yavaşlama ile birlikte Merkez Bankası’nın dövize yönelik müdahalelerinin azalacağını söyledi.

"BAZI AKSAKLIKLAR NEDENİYLE..."

Bloomberg International’ın toplantıya katılan bankacıları kaynak göstererek verdiği habere göre; Akçay finansal istikrar göstergelerinin daha istikrarlı hale gelmesinin müdahale ihtiyacını azaltacağını, piyasa mekanizmalarındaki bazı aksaklıklar nedeniyle Merkez Bankası’nın müdahale etmek zorunda kaldığını anlattı.

AKCAY

FİNANS LİTERATÜRÜNDE “DİRTY FLOAT” DENİYOR

Merkez bankalarının yerel para biriminin yönünü düzeltmek amacıyla zaman zaman piyasaya müdahale ettiği kur politikalarına, finans literatüründe “dirty float” adı veriliyor.

DOLAR

"GENEL DURUŞ ÇOK SIKI KALACAK"

Bloomberg’in haberine göre Akçay “Para politikasındaki gevşemenin (faiz indirim süreci) kesintisiz olmasına gerek yok. Ancak gevşeme hızı değişse bile genel duruş çok sıkı kalacak” dedi.

Toplantıya katılanların aktardığına göre Akçay, TL’nin şu andaki değerinin endişe yaratmadığını, buna karşılık reel bir değer kaybı olması halinde enflasyon beklentilerinin yeniden kötüleşebileceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
döviz dolar Merkez Bankası Osman Cevdet Akçay
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