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37 yıldır böylesi olmamıştı! Sterlin dolar karşısında resmen eridi

19.09.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez bankalarının faiz kararlarını tek tek açıklayacağı haftada sterlin/dolar paritesi son 37 yılın en düşük seviyesine geriledi. ABD Merkez Bankası Fed’in Çarşamba günü açıklayacağı kararın piyasalarda oynaklığı daha da artırması bekleniyor. Fed’in kararının hemen ertesi günü ise kraliçenin ölümü nedeniyle ertelenen İngiltere Merkez Bankası (BOE) faiz toplantısı gerçekleştirilecek. Piyasalar BOE’nin 50 baz puanlık faiz artışı yapmasını bekliyor.

37 yıldır böylesi olmamıştı! Sterlin dolar karşısında resmen eridi

Sterlin/dolar paritesi 37 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu yıl yüzde 16 düşüş yaşayan parite bugün 1,1355 ile 1985 yılı sonrası en düşük seviyeyi gördü. Paritedeki düşüşte doların küresel piyasalarda yükselmesi ve sterlinin değer kaybetmesi etkili oldu.

İngiltere’de enflasyon Ağustos’ta yüzde 9,9 ile son 40 yılın zirvesinde yer alıyor. Enflasyona karşı faiz silahını kullanan geçen yılın Aralık ayında kullanmaya başlayan bir başka Merkez Bankası BOE, Ağustos toplantısında 50 baz puanlık faiz artışı yapmış ve politika faizini yüzde 1,75’e çıkarmıştı. Kraliçenin ölümü nedeniyle bu haftaya ertelenen toplantı Perşembe günü yapılacak ve Merkez Bankasının 50 baz puanlık faiz artışı yapması bekleniyor. Enflasyon karşısında geri planda kalmakla eleştirilen İngiltere Merkez Bankası bu yılki 5 toplantıda toplam 150 baz puanlık faiz artırımı yaptı.

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FED’İN FAİZ ADIMLARI DEVAM EDECEK

İlk faiz artışını Mart’ta yapan Fed ise Haziran ve Temmuz’da 75’er baz puanlık faiz artışı yaparak 30 yıldan fazla sürenin en agresif faiz artırışını gerçekleştirdi. Çarşamba günü açıklanacak FOMC toplantı kararında da 75 baz puanlık faiz artışı bekleniyor. ABD’de 41 yılın zirvesine çıkan enflasyonda petroldeki düşüşe bağlı kalemlerde sınırlı gerileme olmasına karşın özellikle gıda enflasyonunun yükselmeye devam etmesi Fed’in faiz artırımlarına devam edeceği beklentisini kuvvetlendirdi.

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Bu yıl dolar göstergesi yüzde 15 primlendi ve ABD tahvil faizlerinde ise 15 yılın en yüksek seviyeleri görülüyor. Güçlenen dolar ve zayıflayan sterlin etkisiyle 37 yılın en düşük seviyesine gerileyen paritede bu hafta faiz kararlarıyla beraber oynaklığın da artması bekleniyor.


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dolar sterlin
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