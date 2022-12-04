Dolar, euro ve sterlindeki güncel durum araştırılıyor. Bilindiği üzere dünya ekonomisinde ve doların yönünde, FED faiz toplantısında alınan faiz kararı etkili oluyor. Yılın son FED faiz toplantısı, ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek. Peki 4 Aralık dolar, euro ve sterlin ne kadar? Dolar, euro ve sterlinde son durum nedir? İşte detaylar...

DOLAR NE KADAR?

Dolar 18,6238 TL'den alınıyor ve 18,6452 TL'den satılıyor.

EURO NE KADAR?

Euronun alışı 19,6139 TL, 19,6449 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 22,8740 TL'den alınıyor, 22,9021 TL'den satılıyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bilindiği üzere bu yıl, ABD'de enflasyonun yükselmesi nedeniyle, faizlerin peş peşe yükseltilmesi kararı alınmıştı.

Yılın son FED faiz toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. Toplantının ardından detayların, FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanması bekleniyor.

Ekonomistlerin beklentileri, yıl içerisinde birçok defa faiz artırımı kararı veren FED, faiz artırımlarında frene basabileceği yönünde.



