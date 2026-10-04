4 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasada 49,18 TL'den işlem görmekte ve günlük değişim %0,08 oranında gerçekleşmiştir. Son bir haftada ise kurda kaydedilen yükseliş %0,63 değer kazanmasıyla gözlemlenmiştir. Bu durumda, 1.000 doların TL karşılığı 49.070 TL, 5.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı ise 245.350 TL olarak hesaplanmaktadır.

Son 7 gün içerisinde Dolar/TL 48,87 TL seviyesinden 49,18 TL seviyesine yükselmiş ve bu süre zarfında 1 dolarda 0,31 TL, %0,63 oranında bir artış yaşanmıştır. Güncel kur verileri, piyasalardaki dalgalanmalara karşı dikkat çekici bir artış sergilemektedir.

Dolar/TL’nin dönüm noktası olarak izlenmesi gereken destek seviyesi 48,97 TL, direnç seviyesi ise 49,28 TL olarak belirtilmiştir. Bu seviyeler, yatırımcılar için önemli birer gösterge niteliği taşımaktadır ve kurun gelecekteki hareketleri açısından belirleyici olabilir.

Güncel Dolar Kuru

04 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 49,07 TL 49,18 TL %0,08





Güncel Döviz Kurları

04 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,24 TL 55,40 TL %-0,02 İngiliz Sterlini 64,37 TL 65,36 TL %-0,02 İsviçre Frangı 57,80 TL 57,83 TL %0,01 Kanada Doları 33,57 TL 33,58 TL %0,04 Avustralya Doları 33,03 TL 33,04 TL %-0,03 Çin Yuanı 7,00 TL 7,00 TL %-0,03 Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %0,20 İsveç Kronu 4,89 TL 4,89 TL %0,03





Öne Çıkan Pariteler

04 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1251 %0,07 GBP/USD 1,3237 %0,31 USD/JPY 157,84 %-0,15 USD/CHF 0,8287 %-0,28





Dolar/TL'deki son 7 günlük serinin ilk ve son değerleri arasında bir karşılaştırma yapıldığında, doların geçtiğimiz haftadan bu yana nasıl bir yükseliş kaydettiği açıkça ortaya çıkmaktadır. Yatırımcıların bu hareketliliği dikkatle takip etmesi gerektiğini hatırlatayım.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL'nin mevcut değeri, takip edilmesi gereken 48,97 TL'lik destek seviyesi ile 49,28 TL'lik direnç seviyeleri arasında konumlanmaktadır. Bu seviyeler, piyasa oyuncuları için önemli dönüş noktaları sunmaktadır. Yatırımcıların, potansiyel dalgalanmaları önceden görmek amacıyla bu seviyeleri sürekli göz önünde bulundurmaları önerilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular