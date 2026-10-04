4 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasada 49,18 TL'den işlem görmekte ve günlük değişim %0,08 oranında gerçekleşmiştir. Son bir haftada ise kurda kaydedilen yükseliş %0,63 değer kazanmasıyla gözlemlenmiştir. Bu durumda, 1.000 doların TL karşılığı 49.070 TL, 5.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı ise 245.350 TL olarak hesaplanmaktadır.
Son 7 gün içerisinde Dolar/TL 48,87 TL seviyesinden 49,18 TL seviyesine yükselmiş ve bu süre zarfında 1 dolarda 0,31 TL, %0,63 oranında bir artış yaşanmıştır. Güncel kur verileri, piyasalardaki dalgalanmalara karşı dikkat çekici bir artış sergilemektedir.
Dolar/TL’nin dönüm noktası olarak izlenmesi gereken destek seviyesi 48,97 TL, direnç seviyesi ise 49,28 TL olarak belirtilmiştir. Bu seviyeler, yatırımcılar için önemli birer gösterge niteliği taşımaktadır ve kurun gelecekteki hareketleri açısından belirleyici olabilir.
04 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|49,07 TL
|49,18 TL
|%0,08
04 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,24 TL
|55,40 TL
|%-0,02
|İngiliz Sterlini
|64,37 TL
|65,36 TL
|%-0,02
|İsviçre Frangı
|57,80 TL
|57,83 TL
|%0,01
|Kanada Doları
|33,57 TL
|33,58 TL
|%0,04
|Avustralya Doları
|33,03 TL
|33,04 TL
|%-0,03
|Çin Yuanı
|7,00 TL
|7,00 TL
|%-0,03
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,61 TL
|%0,20
|İsveç Kronu
|4,89 TL
|4,89 TL
|%0,03
04 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1251
|%0,07
|GBP/USD
|1,3237
|%0,31
|USD/JPY
|157,84
|%-0,15
|USD/CHF
|0,8287
|%-0,28
Dolar/TL'deki son 7 günlük serinin ilk ve son değerleri arasında bir karşılaştırma yapıldığında, doların geçtiğimiz haftadan bu yana nasıl bir yükseliş kaydettiği açıkça ortaya çıkmaktadır. Yatırımcıların bu hareketliliği dikkatle takip etmesi gerektiğini hatırlatayım.
Dolar/TL'nin mevcut değeri, takip edilmesi gereken 48,97 TL'lik destek seviyesi ile 49,28 TL'lik direnç seviyeleri arasında konumlanmaktadır. Bu seviyeler, piyasa oyuncuları için önemli dönüş noktaları sunmaktadır. Yatırımcıların, potansiyel dalgalanmaları önceden görmek amacıyla bu seviyeleri sürekli göz önünde bulundurmaları önerilmektedir.
Serbest piyasadaki güncel 49,07 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.070 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,08 oranında değişim kaydetmiştir.
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