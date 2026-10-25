Kuyumculardan altın uyarısı: Biri 10 bin 300 TL, biri 1200 TL

Düğünlerin olmazsa olmazı altında son dönemde düşük ayar tehlikesi yaşanıyor. Görünüşü 22 ayar çeyrek altınla neredeyse aynı olan 14 ayar çeyrek altınlara karşı uzmanlardan uyarı geldi.

"GÖRÜNTÜ OLARAK BİRE BİR AYNI"

Show Haber'de yer alan habere göre; Kuyumcu Samet Dağaslan "Baskı pres olarak üretilir bunlar. Görüntü olarak bire bir aynıdır" dedi.

Görüntüsü, rengi, boyutu birebir aynı olan ama gerçek çeyrek altınla arasında altının ayarına dair önemli bir fark olan seyreltilmiş altınla ilgili kuyumcu Dağaslan "Bunun yarım altın olanı da var. Tam altın olanı da..." dedi.

DUDAK UÇUKLATAN FİYAT FARKI

Bunların ikisinin de altın, ikisinin de çeyrek olduğu ancak bir tanesinin pres baskı, bir diğerinin ise normal darphane baskısı olduğunu vurgulanırken ancak ikisinin arasındaki fiyat farkının dudak uçuklattığı kaydedildi.

Dağaslan, birinin 22 ayar normal bilinen Darphane'deki, sarrafiye denilen çeyrek altın olduğunu, diğerinin ise çeyrek altın görünümünde olup ayar düşük olan 14 ayar çeyrek altın olduğunu vurguladı.

22 ayar çeyreğe göre oldukça hafif olan 14 ayar çeyrek görünümlü seyreltilmiş altınların alıcısının da çok olduğu belirtildi.

22 ayar çeyreğin 10 bin 300 lira, 14 ayar olan çeyreğin ise 1.200 TL olduğu aktarıldı.