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  4. 4 Ekim 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 4 Ekim 2021 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

4 Ekim 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 4 Ekim 2021 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

04.10.2021 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Ekim haftanın ilk günü vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Yatırım yapmak isteyen ve sevdiklerine hediye maksatlı bilezik almak isteyen vatandaşlar altın bilezikteki son durumu takip ediyor. Geçtiğimiz hafta boyu altın bilezik fiyatlarında yaşanan hareketlilik devam etmişti. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. Peki 4 Ekim'de 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte 4 Ekim 2021 Pazartesi altın bilezik fiyatları...

4 Ekim Pazartesi günü haftanın ilk gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik güne düşüşle başladı. Peki 4 Ekim'de 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte altın bilezik fiyatları...

4 EKİM'DE 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

4 Ekim günü piyasaların takip edildiği haftanın ilk gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 458,83 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 4 Ekim itibariyle 453,45 TL alış ve 457,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Önceki kapanışını 366,27 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 365,80 TL alış ve 365,87 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 329,43 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,06 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 274,69 TL alış ve 329,64 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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