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  4. 4 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 4 Şubat 2022 Cuma 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

4 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 4 Şubat 2022 Cuma 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

04.02.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları haftanın son gününde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta FED'in merakla takip edilen faiz kararı sonrası altın fiyatlarında düşüş olmuştu. Vatandaşlar bu hafta da 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatlarını merakla takip etti. İşte 4 Şubat 2022 Cuma altın bilezik fiyatları...

4 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 4 Şubat 2022 Cuma 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

4 Şubat 2022 Cuma günü "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta ve bu hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları sürekli olarak değişim gösteriyor. Peki 4 Şubat'ta 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

4 ŞUBAT'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

4 Şubat 2022 Cuma 22 ayar altın bilezik alış fiyatı 715,02 Tl oldu. 22 Ayar altın bileziğin satış fiyatı ise 740,20 TL oldu.

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18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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18 ayar altının alış fiyatı 574,52 TL, satış fiyatı 574,98 TL oldu.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

14 ayar altın 521,35 TL'den kapanmıştı. 4 Şubat Cuma günü 14 Ayar altının alış fiyatı 430,54 TL, satış fiyatı ise 521,94 TL oldu.

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