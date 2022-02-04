4 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 4 Şubat 2022 Cuma 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

4 Şubat 2022 Cuma günü "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta ve bu hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları sürekli olarak değişim gösteriyor. Peki 4 Şubat'ta 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

4 ŞUBAT'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

4 Şubat 2022 Cuma 22 ayar altın bilezik alış fiyatı 715,02 Tl oldu. 22 Ayar altın bileziğin satış fiyatı ise 740,20 TL oldu.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

18 ayar altının alış fiyatı 574,52 TL, satış fiyatı 574,98 TL oldu.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

14 ayar altın 521,35 TL'den kapanmıştı. 4 Şubat Cuma günü 14 Ayar altının alış fiyatı 430,54 TL, satış fiyatı ise 521,94 TL oldu.