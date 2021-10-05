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5 Ekim 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 5 Ekim 2021 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

05.10.2021 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Ekim haftanın ikinci günü vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Yatırım yapmak isteyen ve sevdiklerine hediye maksatlı bilezik almak isteyen vatandaşlar altın bilezikteki son durumu takip ediyor. Geçtiğimiz hafta ve bu hafta boyu altın bilezik fiyatlarında yaşanan hareketlilik devam etmişti. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. Peki 5 Ekim'de 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte 5 Ekim 2021 Salı altın bilezik fiyatları...

5 Ekim 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 5 Ekim 2021 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

5 Ekim Salı günü haftanın ikinci gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik güne düşüşle başladı. Peki 5 Ekim'de 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte altın bilezik fiyatlarında son durum...

5 EKİM'DE 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

5 Ekim günü piyasaların takip edildiği haftanın ikinci gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

728xauto (3)

Bir önceki kapanışını 459,04 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 5 Ekim itibariyle 454,04 TL alış ve 457,81 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

728xauto (79)

Önceki kapanışını 367,71 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 367,40 TL alış ve 367,48 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 330,40 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %-0,38 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 274,25 TL alış ve 329,13 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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