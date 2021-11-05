5 Kasım Cuma 22 ayar bilezik ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...

Dün, gram altın fiyatlarının, 550 TL'ye dayanmasıyla, altındaki yükselişin sürüp sürmeyeceği merak ediliyor. Altın fiyatlarının yeşil ve yukarı yönlü ibreyi göstermesi sonrası yatırımcılar, 22 ayar altın bilezik fiyatlarını da ilgiyle takip ediyor. İşte 5 Kasım Cuma 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altın alış fiyatı 306,48 TL, satış fiyatı ise 366,54 TL oldu. 14 ayar altın, haftanın son işlem gününe yüzde 0,24 oranında bir değer kazancıyla başladı.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar altın alış fiyatı 408,38 TL, satış fiyatı 408,47 TL olarak güncellendi. 18 ayar altın, yüzde 0,17 oranında değer kazandı.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik alış fiyatı 504,71 TL, satış fiyatı 508,38 TL oldu. 22 ayar altın bilezik, yeni güne 1,29'luk bir değer kazancıyla giriş yaptı.

