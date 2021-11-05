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5 Kasım Cuma gram altın ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

05.11.2021 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kurunda yaşanan hareketlilik, altın fiyatlarına da yansıdı. Hafta boyunca anlık değişimler gösteren gram altın, haftanın son işlem gününe yeşil ve yukarı yönlü ibreyi göstererek başladı. İşte 5 Kasım Cuma gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

Yatırımcılar ve vatandaşlar, dün 550 TL'ye dayanan gram altın fiyatlarının güncel durumunu merak ediyor. Hafta boyunca yatırımcısının yüzünü güldüren oranlara ulaşan gram altın fiyatlarının, düşüp düşmeyeceği ilgiyle takip ediliyor. İşte 5 Kasım Cuma gram, çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, haftanın son işlem gününe 559,57 TL alış fiyatı ve 559,67 TL satış fiyatıyla giriş yaparak, yüzde 0,19 oranında değer kazandı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Güne yüzde 0, 55'lik bir değer kazancıyla başlayan çeyrek altının alış fiyatı 890,00 TL, satış fiyatı ise 916,00 TL olarak güncellendi.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 1.780,00 TL, satış fiyatı ise 1.843,00 TL oldu. Yarım altın fiyatlarında, yüzde 0,5'lik bir değer kaybı görüldü.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.561,00 TL, satış fiyatı ise 3.672,00 TL oldu.

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gram altın çeyrek altın yarım altın
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