5 Kasım Cuma gram altın ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

Yatırımcılar ve vatandaşlar, dün 550 TL'ye dayanan gram altın fiyatlarının güncel durumunu merak ediyor. Hafta boyunca yatırımcısının yüzünü güldüren oranlara ulaşan gram altın fiyatlarının, düşüp düşmeyeceği ilgiyle takip ediliyor. İşte 5 Kasım Cuma gram, çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları...
Gram altın, haftanın son işlem gününe 559,57 TL alış fiyatı ve 559,67 TL satış fiyatıyla giriş yaparak, yüzde 0,19 oranında değer kazandı.
Güne yüzde 0, 55'lik bir değer kazancıyla başlayan çeyrek altının alış fiyatı 890,00 TL, satış fiyatı ise 916,00 TL olarak güncellendi.
Yarım altın alış fiyatı 1.780,00 TL, satış fiyatı ise 1.843,00 TL oldu. Yarım altın fiyatlarında, yüzde 0,5'lik bir değer kaybı görüldü.
Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.561,00 TL, satış fiyatı ise 3.672,00 TL oldu.
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