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5 Mayıs dolar ve euro fiyatları bugün ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin bugün kaç TL?

05.05.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Mayıs tarihli dolar, euro ve sterlin fiyatlarının bugün ne kadar olduğu, yatırımcılar ve döviz alım satım işlemleri yapan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki, 5 Mayıs dolar ve euro fiyatları bugün ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin bugün kaç TL? İşte detaylar...

5 Mayıs dolar ve euro fiyatları bugün ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin bugün kaç TL?

Geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamlayan dolar, euro ve sterlin fiyatlarının bugün ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, 5 Mayıs dolar ve euro fiyatları bugün ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin bugün kaç TL? Konuya ilişkin bilgiler haberimizde.

DOLAR NE KADAR? 5 MAYIS 2022 PERŞEMBE

Önceki kapanışını 14,7478 TL'den yapan dolar geçtiğimiz gün 14,7438 TL alış fiyatından 14,7519 TL satış fiyatından işlem gördü. Dolar, euro ve sterlinde son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

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EURO NE KADAR?

Son kapanışını 15.6719 TL'den yapan Euro geçtiğimiz gün yüzde 0,11'lik değişim kaybetti ve 15,60 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin geçtiğimiz gün, yüzde 0.02'lik değişim gösteren sterlin 18,5048 TL'den alınıyor ve 18,5247 TL'den satılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Euro İngiliz sterlini
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