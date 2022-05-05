Geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamlayan dolar, euro ve sterlin fiyatlarının bugün ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, 5 Mayıs dolar ve euro fiyatları bugün ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin bugün kaç TL? Konuya ilişkin bilgiler haberimizde.

DOLAR NE KADAR? 5 MAYIS 2022 PERŞEMBE

Önceki kapanışını 14,7478 TL'den yapan dolar geçtiğimiz gün 14,7438 TL alış fiyatından 14,7519 TL satış fiyatından işlem gördü. Dolar, euro ve sterlinde son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO NE KADAR?

Son kapanışını 15.6719 TL'den yapan Euro geçtiğimiz gün yüzde 0,11'lik değişim kaybetti ve 15,60 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin geçtiğimiz gün, yüzde 0.02'lik değişim gösteren sterlin 18,5048 TL'den alınıyor ve 18,5247 TL'den satılıyor.

