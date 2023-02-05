5 ŞUBAT DOLAR KURU! 1 dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlinde son durum!

Dolar, euro ve sterlin fiyatları araştırılıyor. Döviz fiyatlarında etkili olan FED'in 2023 yılında da faiz artırımına devam etmesi bekleniyor. Sıradaki FED faiz toplantısı 21 - 22 Mart tarihlerinde yapılacak. İşte 5 Şubat dolar, euro ve sterlinde son durum!
Dolar 18,8012 TL'den alınıyor ve 18,8383 TL'den satılıyor. 1 dolar 18,80 TL.
Euronun alışı 20,2949 TL iken satışı ise 20,3282 TL oldu.
Sterlin 22,6542 TL'den alınıyor ve 22,7007 TL'den satılıyor.
31 Ocak - 1 Şubat
21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık
Bu yılın ilk faiz toplantısı 19 Ocak'ta yapıldı ve faizlerin yüzde 9'da bırakılması kararına varıldı. İkinci toplantı 23 Şubat, üçüncü toplantı ise 23 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek.