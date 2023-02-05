5 ŞUBAT DOLAR KURU! 1 dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlinde son durum!

Dolar, euro ve sterlin fiyatları araştırılıyor. Döviz fiyatlarında etkili olan FED'in 2023 yılında da faiz artırımına devam etmesi bekleniyor. Sıradaki FED faiz toplantısı 21 - 22 Mart tarihlerinde yapılacak. İşte 5 Şubat dolar, euro ve sterlinde son durum!

DOLAR NE KADAR?

Dolar 18,8012 TL'den alınıyor ve 18,8383 TL'den satılıyor. 1 dolar 18,80 TL.

EURO NE KADAR?

Euronun alışı 20,2949 TL iken satışı ise 20,3282 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 22,6542 TL'den alınıyor ve 22,7007 TL'den satılıyor.

FED 2023 TOPLANTI TARİHLERİ

31 Ocak - 1 Şubat

21-22 Mart

2-3 Mayıs

13-14 Haziran

25-26 Temmuz

19-20 Eylül

31 Ekim - 1 Kasım

12-13 Aralık

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Bu yılın ilk faiz toplantısı 19 Ocak'ta yapıldı ve faizlerin yüzde 9'da bırakılması kararına varıldı. İkinci toplantı 23 Şubat, üçüncü toplantı ise 23 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek.

