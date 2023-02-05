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5 ŞUBAT DOLAR KURU! 1 dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlinde son durum!

05.02.2023 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar, euro ve sterlin fiyatları yakından takip ediliyor. Piyasaların merakle beklediği FED faiz toplantısı kararı geçtiğimiz günlerde açıklandı. Toplantıda, faizlerin 25 baz puan artırılması kararı alındı. Gözler dolar, euro ve sterlin fiyatlarını takip ediyor. İşte 5 Şubat dolar, euro ve sterlinde son durum!

5 ŞUBAT DOLAR KURU! 1 dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlinde son durum!

Dolar, euro ve sterlin fiyatları araştırılıyor. Döviz fiyatlarında etkili olan FED'in 2023 yılında da faiz artırımına devam etmesi bekleniyor. Sıradaki FED faiz toplantısı 21 - 22 Mart tarihlerinde yapılacak. İşte 5 Şubat dolar, euro ve sterlinde son durum!

DOLAR NE KADAR?

Dolar 18,8012 TL'den alınıyor ve 18,8383 TL'den satılıyor. 1 dolar 18,80 TL.

5 ŞUBAT DOLAR KURU! 1 dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlinde son durum!

EURO NE KADAR?

Euronun alışı 20,2949 TL iken satışı ise 20,3282 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 22,6542 TL'den alınıyor ve 22,7007 TL'den satılıyor.

FED 2023 TOPLANTI TARİHLERİ

31 Ocak - 1 Şubat
21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Bu yılın ilk faiz toplantısı 19 Ocak'ta yapıldı ve faizlerin yüzde 9'da bırakılması kararına varıldı. İkinci toplantı 23 Şubat, üçüncü toplantı ise 23 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek.

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