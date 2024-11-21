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'50'lik banknot dolar alış satışını durdurduk' Piyasada panik! 100 dolarda ise... Bankalar da anlayınca kırmızı alarma geçti

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
21.11.2024 08:14
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Bir süredir piyasada sahte dolar paniği var. Sahteciliğin özellikle 50'lik banknot dolar üzerinden yapıldığı öğrenilirken sahte paraların para sayma makinesinden geçtiği kaydedildi. Döviz büroları 50'lik banknot dolar alış satışını durdurduklarını söylerken bir bankanın para sayma makinesi bile sahte doları gerçeğinden ayırt etmedi ve kabul etti. Paranın sahte olduğu anlaşılınca da bankalar kırmızı alarma geçti. Döviz büroları bunun makinelerdeki güncelleme açığından kaynaklı olduğunu belirtti.

'50'lik banknot dolar alış satışını durdurduk' Piyasada panik! 100 dolarda ise... Bankalar da anlayınca kırmızı alarma geçti

Piyasada sahte dolar alarmı var. Düzenbazlık özellikle 50 dolar üzerinden yapılıyor. Sahtesini gerçeğinden ayırt etmek de oldukça zor. Üstelik sahte paralar bankaların para sayma makinesinden de geçiyor.

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"BİZ 50'LİK BANKNOT DOLAR ALIŞ SATIŞINI DURDURDUK"

ATV Haber'de yer alan habere göre; döviz bürosu sahibi Oğuzhan Uzun "50'lik banknotlarda sıkıntı var. 50 dolarlarda çok sahte var. Hatta biz 50'lik banknot dolar alış satışını durdurduk zaten. Parayı çok kolay bir şekilde kabul ediyor. Hiç sıkıntısız bir şekilde geçebiliyor. Bugün de geldi. 100'lük banknotlardan geldi. 300 dolar kadar bir sahte geldi" derken sahte dolarların para sayma makinesinden geçtiği belirtildi.

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Piyasada şu sıralar sahte dolar paniği yaşanıyor. Öyle ki bir bankanın para sayma makinesi bile sahte doları gerçeğinden ayırt etmedi ve kabul etti. Paranın sahte olduğu anlaşılınca da bankalar kırmızı alarma geçti.

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50 dolar bozdurmak istenildiğinde bazı döviz bürolarının '50 dolar almıyoruz' dediği öğrenildi. Döviz bürosu sahipleri "Bizim makinelere de geçtiği için sahteler şu anda alım yapmıyoruz" dedi. Bazı döviz büroları da mağdur olmamak adına geçtiğimiz haftadan itibaren 50 ve 100 dolar getirip para bozdurmak isteyenlere işlem yapmıyor.

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"MAKİNELERDEKİ GÜNCELLEME AÇIĞINDAN DOLAYI KABUL EDİYOR"

'Bu sahteciliğin nedeni ne?' sorusuna cevap veren döviz bürosu sahibi Oğuzhan Uzun "Şu anda makinelerdeki güncellemenin yetişmemesinden dolayı. Yani makinelerdeki güncelleme açığından dolayı makineler sahte parayı çok kolay bir şekilde kabul ediyor" ifadelerini kullandı.

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Sahte dolar paniği son bir buçuk aydır yaşanıyor. Öyle ki İstanbul'da en fazla 50 dolarlık banknotlarda, Ankara'da ise en fazla 100 dolarlık banknotta sahtecilik var.

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BU SAHTE DOLARLAR NASIL ANLAŞILIR?

Döviz bürosu sahipleri "Bunları normal vatandaşın anlaması mümkün değil" şeklinde konuştu.

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