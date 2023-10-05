6 ay sonra bir ilk yaşanmıştı! Merkez Bankası rezervlerinde dikkat çeken gelişme! Rakamlar şaşırttı...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri geçtiğimiz hafta Mart ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı. Ancak brüt rezervler 29 Eylül itibarıyla 2 milyar 236 milyon dolar, net rezervleri 3 milyar 398 milyon dolar düşüş gösterdi.

TCMB verilerine göre, bir önceki hafta 83 milyar 811 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 81 milyar 575 milyon dolara geriledi. Altın rezervleri 41 milyar 692 milyon dolardan 40 milyar 629 milyon dolara, toplam rezervler 125 milyar 503 milyon dolardan 122 milyar 203 milyon dolara indi.

Bir önceki hafta 24 milyar 34 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 20 milyar 636 milyon dolara geriledi.

KKM’DEN ÇIKIŞ DEVAM EDİYOR

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar 6’ncı haftasında da devam etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 3 trilyon 304 milyar TL'den 3 trilyon 303 milyar TL'ye geriledi.

KREDİLER VE TAKİPTEKİ ALACAKLAR

Aynı haftada krediler 10 trilyon 858 milyar TL'den 10 trilyon 687,3 milyar TL'ye, mevduat 13 trilyon 334 milyar TL'den 13 trilyon 310 milyar TL'ye indi. Tüketici kredileri 1 trilyon 441 milyar TL'den 1 trilyon 449 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 937,6 milyar TL'den 965,4 milyar TL'ye çıktı. Takipteki alacaklar 170,1 milyar TL'den 168,3 milyar TL'ye geriledi.

Veriler 29 Eylül ile biten haftayı kapsıyor.



