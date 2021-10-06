FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 6 Ekim 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 6 Ekim 2021 Çarşamba 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

6 Ekim 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 6 Ekim 2021 Çarşamba 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

06.10.2021 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Ekim haftanın üçüncü günü vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Sevdiklerine hediye maksatlı bilezik almak isteyen veya yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın bilezikteki son durumu takip ediyor. Hafta boyu altın bilezik fiyatlarında yaşanan hareketlilik sürmüştü. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. Peki 6 Ekim'de 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte 6 Ekim 2021 Çarşamba altın bilezik fiyatları...

6 Ekim 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 6 Ekim 2021 Çarşamba 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

6 Ekim Çarşamba günü haftanın üçüncü gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik güne düşüşle başladı. Peki 6 Ekim'de 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte altın bilezik fiyatlarında son durum...

6 EKİM'DE 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

6 Ekim günü piyasaların takip edildiği haftanın üçüncü gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

resized_c4735-980ebe3faltiniha

Bir önceki kapanışını 458,31 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 6 Ekim itibariyle 455,23 TL alış ve 458,31 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

altin-rezervi-20-ton-altin-ne-kadar

Önceki kapanışını 366,21 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 365,24 TL alış ve 365,32 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 339,48 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %-0,19 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

728xauto (79)

14 ayar altın 274,00 TL alış ve 328,84 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üniversite eğitimi gerektirmeyen geleceğin en önemli 10 işiÜniversite eğitimi gerektirmeyen geleceğin en önemli 10 işi
Araçtan pompalı tüfek çıkardığını gören gözlerine inanamadı! Sokak ortasında ateş açtıAraçtan pompalı tüfek çıkardığını gören gözlerine inanamadı! Sokak ortasında ateş açtı
Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldiReel efektif döviz kuru endeksi yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncudan çok sert sözler: Bunu da dosyaya ekle

Ünlü oyuncudan çok sert sözler: Bunu da dosyaya ekle

850 bin esnafı ilgilendiriyor! Kanun teklifinin 25 maddesi kabul edildi

850 bin esnafı ilgilendiriyor! Kanun teklifinin 25 maddesi kabul edildi

Sevilen dizi için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

Sevilen dizi için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

750 bin liraya kadar destek verilecek! Bugün başlıyor

750 bin liraya kadar destek verilecek! Bugün başlıyor

Pamuk fiyatları giyim enflasyonunu olumsuz etkileyebilir

Pamuk fiyatları giyim enflasyonunu olumsuz etkileyebilir

Japon devi iki fabrikasında da üretimi durduruyor!

Japon devi iki fabrikasında da üretimi durduruyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

SGK'dan flaş açıklama: Ücretsiz olacak

SGK'dan flaş açıklama: Ücretsiz olacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

EPGİS açıkladı: LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi

EPGİS açıkladı: LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi

Kuraklıktan etkilenmeyen tek ürün!

Kuraklıktan etkilenmeyen tek ürün!

Burada araçlar yarı fiyatına satılıyor!

Burada araçlar yarı fiyatına satılıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.