6 Haziran dolar kuru | Bugün (6 Haziran) dolar ve euro ne kadar?

Altın ve dövize talep pandemiden dolayı son zamanlarda daha çok arttı. Enflasyondan kendisini korumak isteyen vatandaşlar döviz alımına yöneldi. Elinde döviz bulunduran veya dövizi olmayan, almak isteyen vatandaşlar 6 Haziran dolar kurunu araştırmaya koyuldu. Sterlin, euro ve dolar bu hafta yükseliş üstüne yükseliş kaydetti. Peki bugün (6 Haziran) dolar ve euro ne kadar?

BUGÜN (6 HAZİRAN) DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar haftayı 8,67 ile kapattı. 31 Mayıs- 6 Haziran haftasına 8,47 seviyelerinde başlayan dolar en çok 8,82'ye kadar ulaştı. Dolarda bu hafta yaklaşık yüzde 2,33'lük çıkış yaşandı.

Euro 31 Mayıs- 6 Haziran haftasına 10,32 TL'den başladı. Dolar, sterlin ve euroya bu hafta talep arttı. Euro tüm zamanların zirvesi olan yaklaşık 10.76 seviyelerini test etti. Zirveden satıcı bulan euro haftayı 10,53'ten kapattı. Euro hafta boyunca yaklaşık yüzde 1.92 arttı.

Sterlin 31 Mayıs- 6 Haziran haftasına 12 TL'den başladı. Hafta boyunca en yüksek 12,43 seviyelerini test etti. Ardından 12,26'ya geriledi. Sterlin haftayı 12,26 ile kapattı. Hafta boyunca sterlinde yaklaşık yüzde 2,12 artış söz konusu oldu.



