FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 6 Kasım dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar güne bu rakamlardan başladı

6 Kasım dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar güne bu rakamlardan başladı

06.11.2021 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Kasım 2021 Cumartesi günü dolar ve euroda ilk rakamlar geldi. Piyasaların kapalı olduğu gibi cumartesi gününde dolar, euro ve sterlin fiyatları dünkü kapanışına yakın seviyelerde işlem görüyor.

Dolar ve euro, dün gün içerisinde ani yükseliş kaydettikten sonra, yönünü aşağı çekmişti. Son haftalarda rekor kıran döviz kurları, birkaç gündür durağan bir seyir izliyor. İşte 6 Kasım 2021 Cumartesi gününe dair döviz kurları…

DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR?

Dün 9,70 TL’leri aşan dolar kuru, 6 Kasım 2021 Cumartesi gününe 9,69 TL seviyelerinden başladı.

11,17 TL alış fiyatı bulunan euronun satış fiyatı ise 11,26 TL civarında hareket ediyor.

İngiliz sterlini ise 13,05 TL alış ve 13,11 TL satış fiyatından işlem görüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Altın fiyatlarında son durumAltın fiyatlarında son durum
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Türkkan'dan özür videosu

İYİ Partili Türkkan'dan özür videosu

İYİ Partili Türkkan’ın küfür ettiği şehit ağabeyinden olay sonrası açıklama

İYİ Partili Türkkan’ın küfür ettiği şehit ağabeyinden olay sonrası açıklama

ABD verileri açıkladı, ons altın coştu

ABD verileri açıkladı, ons altın coştu

Bakan Bilgin: Asgari ücreti belirleyen tek ben değilim

Bakan Bilgin: Asgari ücreti belirleyen tek ben değilim

Borsa rekorlara imza attı

Borsa rekorlara imza attı

Asgari ücrette yeni teklif

Asgari ücrette yeni teklif

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Asgari ücretle ilgili çarpıcı yüzde 35-40 zam tahmini

Asgari ücretle ilgili çarpıcı yüzde 35-40 zam tahmini

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Bakanlıktan doğal gaz zammıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan doğal gaz zammıyla ilgili açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.