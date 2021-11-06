6 Kasım dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar güne bu rakamlardan başladı

Dolar ve euro, dün gün içerisinde ani yükseliş kaydettikten sonra, yönünü aşağı çekmişti. Son haftalarda rekor kıran döviz kurları, birkaç gündür durağan bir seyir izliyor. İşte 6 Kasım 2021 Cumartesi gününe dair döviz kurları…
Dün 9,70 TL’leri aşan dolar kuru, 6 Kasım 2021 Cumartesi gününe 9,69 TL seviyelerinden başladı.
11,17 TL alış fiyatı bulunan euronun satış fiyatı ise 11,26 TL civarında hareket ediyor.
İngiliz sterlini ise 13,05 TL alış ve 13,11 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum