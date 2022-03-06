6 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 6 Mart 2022 Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşların yakından takip ettiği dolar kuru uzun süredir 14 lira sınırına yakın seyretmeyi sürdürmüş ve sonrası14'ü geçmişti. Kurdaki gelişmeler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 6 Mart'ta yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 6 Mart 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

6 MART DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın son günü olan 6 Mart Pazar günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 14,2142 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14,1999 liradan, satış fiyatı ise 14,2287 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0,19'luk bir değişim yaşayan euro da bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 15,5760 TL'den yapan euro şu anda 15,5380 TL alış ve 15,6140 TL satış fiyatına sahip.