6 Mayıs dolar ne kadar, kaç TL? Dolar/TL düştü mü, yükseldi mi? Euro kaç lira? 6 Mayıs 2022 güncel dolar kuru!

6 Mayıs dolar ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar haftanın beşinci gününde de piyasalardaki son durumu yakından takip ediyor. 6 Mayıs dolar ne kadar, kaç TL? Düştü mü, yükseldi mi? Euro kaç lira? sorularının yanıtına ve 6 Mayıs 2022 Cuma güncel dolar kuru bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

DOLAR NE KADAR? 5 MAYIS 2022 PERŞEMBE

Önceki kapanışını 14,8668 TL 'den yapan Dolar/TL kuru, geçtiğimiz gün alış fiyatı 14,8616 liradan, satış fiyatı ise 14,8721 liradan işlem gördü. Dolar ve euro'daki son durum piyasalar açıldığında belli olacak. Haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.28'luk bir değişim yaşayan euro ise geçtiğimiz gün yukarı ibreyi gösterdi. Euro 15.679 TL alış ve 15.7293 TL satış fiyatından işlem gördü.

