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6 Nisan 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 6 Nisan 2022 Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

06.04.2022 06:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Nisan Çarşamba haftanın üçüncü gününde vatandaşlar piyasayı takip etmeyi sürdürüyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası dolar ve eurodaki son durum yakından takip edilmişti. 14 TL sınırını geçmiş olan dolarda ibre bugün yukarıyı gösteriyor. Peki 6 Nisan'da dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 6 Nisan 2022 Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte ilk rakamlar...

6 Nisan 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 6 Nisan 2022 Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşların yakından takip ettiği dolar kuru uzun süredir 14 lira sınırına yakın seyretmeyi sürdürmüştü. Sonrasında 14'ü geçen dolar kurundaki gelişmeler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 6 Nisan'da yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 6 Nisan 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

6 NİSAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın üçüncü günü olan 6 Nisan Çarşamba günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

dolar

Son kapanışını 14,7258 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14,7175 liradan, satış fiyatı ise 14,7342 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

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%0,04'lük bir değişim yaşayan euro da bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 16,0574 TL'den yapan euro şu anda 16,0523 TL alış ve 16,0626 TL satış fiyatına sahip.

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