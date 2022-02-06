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6 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 6 Şubat 2022 Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL?

06.02.2022 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat Pazar piyasaların kapalı olduğu haftanın altıncı gününde vatandaşlar piyasayı takip etmeyi sürdürüyor. FED (ABD Merkez Bankası) yetkililerinin hafta içinde yapmış oldukları sözlü yönlendirmelerinde, gereğinden hızlı faiz artırmanın risklerine dikkati çekmeleri küresel alanda risk iştahını artırmayı sürdürmüştü. Peki 6 Şubat'ta dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 6 Şubat'ta dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte son rakamlar...

6 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 6 Şubat 2022 Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşların yakından takip ettiği dolar kuru uzun süredir 14 lira sınırına yakın seyretmeye devam ediyor. Kurdaki son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 5 Şubat'ta aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 6 Şubat 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar?

6 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın son günü olan 6 Şubat Pazar günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

dolar

Son kapanışını 13,5620 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13,5563 liradan, satış fiyatı ise 13,5677 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

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%0,15'lik bir değişim yaşayan euro da bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 15,5442 TL'den yapan euro şu anda 15,5353 TL alış ve 15,5533 TL satış fiyatına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Euro
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