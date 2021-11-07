7 Kasım dolar kaç TL? Dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu?

Türk Lirası karşısında dolar, geçtiğimiz son 2 ayda yaklaşık yüzde 15 değer kazandı. Eylül ayına 8,31 TL'den başlayan dolar ekim ayının sonuna gelindiğinde 9,60 TL oldu. Euro haftaya 11,48, sterlin ise 13,16 TL'den başladı. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR KAÇ TL?

Piyasaların kapanacağı 5 Kasım Cuma gününe 9,69 TL'den başlayan dolar günü de 9,69 TL'den kapattı.

EURO KAÇ TL?

Euro ve sterlinde de dolara benzer hareketler görülüyor. Piyasaların kapanacağı cuma gününe 11,21 TL'den başlayan euro da günü 11,21 TL'den kapattı.

STERLİN KAÇ TL?

Sterlin ise cuma günü yüzde 0,18 değer kazandı ve 13,08 TL'den kapanış yaptı.

