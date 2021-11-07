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  4. 7 Kasım dolar kaç TL? Dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu?

7 Kasım dolar kaç TL? Dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu?

07.11.2021 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftayı 9,59 TL'den kapatan dolar, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 9,85 TL'ye kadar yükselmişti. Bu haftaya 9,59 TL'den başlayan dolar, hafta boyu en yüksek 9,78 TL'ye kadar çıktı. Euro ve sterlinde de dolara benzer hareketler görülüyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Türk Lirası karşısında dolar, geçtiğimiz son 2 ayda yaklaşık yüzde 15 değer kazandı. Eylül ayına 8,31 TL'den başlayan dolar ekim ayının sonuna gelindiğinde 9,60 TL oldu. Euro haftaya 11,48, sterlin ise 13,16 TL'den başladı. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR KAÇ TL?

Piyasaların kapanacağı 5 Kasım Cuma gününe 9,69 TL'den başlayan dolar günü de 9,69 TL'den kapattı.

EURO KAÇ TL?

Euro ve sterlinde de dolara benzer hareketler görülüyor. Piyasaların kapanacağı cuma gününe 11,21 TL'den başlayan euro da günü 11,21 TL'den kapattı.

STERLİN KAÇ TL?

Sterlin ise cuma günü yüzde 0,18 değer kazandı ve 13,08 TL'den kapanış yaptı.

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Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini Türk lirası
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