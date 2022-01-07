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7 Ocak Cuma dolar kuru! Dolar, euro ve sterlin ne kadar?

07.01.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta boyunca anlık değişimler gösteren dolar kurunda, güncel durum ilgiyle takip ediliyor. Kur korumalı mevduat açıklamasının ardından düşüşe geçen dolar, yeniden yükselişe geçti. Dolar, haftanın son işlem gününe yeşil ve yukarı yönlü ibreyi göstererek giriş yaptı. İşte 7 Ocak Cuma dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Vatandaşlar ve yatırımcılar, haftanın son işlem gününde, dolar kurundaki güncel durumu araştırıyor. Dolar, güne yüzde 0,18 oranında değer kazancıyla başladı. Euro ve sterlinde de benzer hareketler görüldü.

DOLAR NE KADAR?

Dolar alış fiyatı 13,84 TL, satış fiyatı 13,86 TL oldu. Dolar, güne yüzde 0,18 oranında değer kazancıyla başladı.

EURO NE KADAR?

Euro alış fiyatı 15,64 TL, satış fiyatı 15,69 TL oldu. Euro, yüzde 0,35 oranında değer kazandı.

iNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

İngiliz sterlini alış fiyatı 18,74 TL, satış fiyatı 18,84 TL oldu. İngiliz sterlini, yüzde 0,54 oranında değer kazancıyla güne giriş yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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