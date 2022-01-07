7 Ocak Cuma dolar kuru! Dolar, euro ve sterlin ne kadar?

Vatandaşlar ve yatırımcılar, haftanın son işlem gününde, dolar kurundaki güncel durumu araştırıyor. Dolar, güne yüzde 0,18 oranında değer kazancıyla başladı. Euro ve sterlinde de benzer hareketler görüldü.
Dolar alış fiyatı 13,84 TL, satış fiyatı 13,86 TL oldu. Dolar, güne yüzde 0,18 oranında değer kazancıyla başladı.
Euro alış fiyatı 15,64 TL, satış fiyatı 15,69 TL oldu. Euro, yüzde 0,35 oranında değer kazandı.
İngiliz sterlini alış fiyatı 18,74 TL, satış fiyatı 18,84 TL oldu. İngiliz sterlini, yüzde 0,54 oranında değer kazancıyla güne giriş yaptı.
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