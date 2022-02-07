7 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 7 Şubat 2022 Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

7 Şubat Dolar kurunda son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yatırım yapacak kişiler ile yurt dışına çıkış yapacak vatandaşlar başta olmak üzere dolar alım satımı yapmak isteyenler 7 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Geçtiğimiz hafta anlık değişim gösteren dolar 5 Şubat'ta aşağı yönlü ibreyi göstermişti. 7 Şubat Dolar kurunda son durum ve detaylar haberimizde.
Haftanın ilk günü olan 7 Şubat Pazartesi günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Son kapanışını 13,5620 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13,5563 liradan, satış fiyatı ise 13,5677 liradan işlem görüyor.
Piyasalar açıldığın güncel fiyatlara haberimizde verilecektir...
%0,15'lik bir değişim yaşayan euro da bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Bir önceki kapanışını 15,5442 TL'den yapan euro şu anda 15,5353 TL alış ve 15,5533 TL satış fiyatına sahip.
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