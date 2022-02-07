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7 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 7 Şubat 2022 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

07.02.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları piyasaların açık olduğu ilk gün olan Pazartesi gününde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunu araştırılıyor. Altın fiyatları, Amerika Merkez Bankası'nın merakla takip edilen faiz kararının ardından önceki hafta düşüş yaşanmıştı. Bu hafta da 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ilgiyle takip edildi. İşte 7 Şubat 2022 Pazartesi altın bilezik fiyatları...

7 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 7 Şubat 2022 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

7 Şubat Pazartesi günü altın bilezik fiyatlarında son durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Birçok internet kullanıcısı "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etmişti. 22 ayar altın bilezik bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 7 Şubat 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

7 ŞUBAT'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

6 Şubat günü piyasaların kapalı olduğu haftanın son gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi göstermişti. Bir önceki kapanışını 725,74 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 6 Şubat 2022 itibariyle 718,22 TL alış ve 725,28 TL satış fiyatı üzerinden işlem görmüştü. 7 Şubat güncel altın ve altın bilezik fiyatlarına piyasalar açıldığında haberimizde yer verilecektir...

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Önceki kapanışını 575,12 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 575,45 TL alış ve 575,56 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 521,35 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,08 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 431,02 TL alış ve 520,91 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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