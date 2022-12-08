8 Aralık 2022 dolar ne kadar, euro kaç TL? DOLAR için olay yaratacak tahmin: "10 TL seviyeleri..."

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve euro / TL'de son durum haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Önceki kapanışını yüzde 0,07 artışla 18,6431 TL'den yapan USD geçtiğimiz gün, 18,6393 TL alış, 18,6470 TL satış fiyatından el değiştirdi. Peki, bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 8 Aralık 2022 Perşembe günü güncel dolar ve euro fiyatları...

DOLAR NE KADAR OLDU? (8 ARALIK 2022 PERŞEMBE)

Dolar, önceki kapanışını 18,6431 TL'den yaptı.

Dolar, dün 18,6393 TL alış, 18,6470 TL satış fiyatından işlem gördü.

8 Aralık 2022 Perşembe günü dolar ve euro'da son duruma piyaslaar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Euro, önceki kapanışını 19.5778 TL'den yaptı.

Euro, dün 19,5506 TL alış, 19,6052 TL satış fiyatından el değiştirdi.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

UZMAN İSİMDEN DOLAR İÇİN OLAY YARATACAK TAHMİN

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaptığı açıklamada dolar konusunda gündeme getirilen 10 TL seviyelerinin gerçekçi olmadığını belirtti.

İslam Memiş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dolar endeksi hızlı bir şekilde geriledi. Bizde dolar hiç gerilemedi. Dolayısıyla çok hızlı bir gerileme değil de, artık aşağı yönlü trend Ocak ayı itibari ile devam edebilir. Kamuoyunda 10 lira gibi rakamlar dolaşıyor. Öyle bir rakam yok. Bu çok manipüle edilen bir durum."

