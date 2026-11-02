Bakanlık duyurdu! Yanıltıcı reklama 1,8 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir internet alışveriş platformunda yayımlanan "14 günün en düşük fiyatı" ve "Sepette yüzde 80 indirim" ifadeleriyle tüketicilere sunulan ürünlerin gerçekte indirim öncesi fiyat üzerinden satılmadığının tespit edildiğini belirtti. Kaplan, "İncelemelerde ürünlerin ilan edilen yüksek fiyat üzerinden satışının gerçekleşmediği, indirimli fiyatların ise sürekli uygulandığı belirlendi. Böylece tüketicilerde gerçekte var olmayan bir fiyat avantajı algısı oluşturulduğu değerlendirildi. Reklam Kurulunun 10 Eylül 2026 tarihli ve 373 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda, ilgili firmaya 1 milyon 83 bin 706 lira idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildi. Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin doğru bilgilendirilmesi, yanıltıcı reklamların önlenmesi ve dürüst ticari uygulamaların korunması amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Tüketiciyi yanıltan reklam ve indirim uygulamalarına karşı mücadelemiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır