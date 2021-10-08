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  4. 8 Ekim 22 ayar altın bilezik fiyatı ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...

8 Ekim 22 ayar altın bilezik fiyatı ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...

08.10.2021 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar ve yatırımcılar, haftanın son işlem gününde, altın bilezik fiyatlarını merak ediyor. Son günlerde dolarda yaşanan hareketlilik, altın fiyatlarına da yansıdı. Bir önceki kapanışını 459,06 TL satış fiyatından yapan 22 ayar altın bilezik, 8 Ekim Cuma gününe düşüşle başladı. İşte 8 Ekim 2021 Cuma 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

Altın fiyatları, haftanın 5. gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar, bilezik fiyatlarının güncel durumunu ilgiyle takip ediyor. İşte 8 Ekim Cuma 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik alış fiyatı 275,09 TL, satış fiyatı ise 330,11 TL'ye ulaştı.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bilezik alış fiyatı 366,51 TL, satış fiyatı ise 366,57 TL'yi görerek yüzde 0,30'luk oranla değer kazandı.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altının alış fiyatı 452,65 TL, satış fiyatı ise 470,16 TL olarak güncellendi.

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