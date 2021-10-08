8 Ekim 22 ayar altın bilezik fiyatı ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...

Altın fiyatları, haftanın 5. gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar, bilezik fiyatlarının güncel durumunu ilgiyle takip ediyor. İşte 8 Ekim Cuma 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik alış fiyatı 275,09 TL, satış fiyatı ise 330,11 TL'ye ulaştı.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bilezik alış fiyatı 366,51 TL, satış fiyatı ise 366,57 TL'yi görerek yüzde 0,30'luk oranla değer kazandı.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altının alış fiyatı 452,65 TL, satış fiyatı ise 470,16 TL olarak güncellendi.



