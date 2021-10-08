8 Ekim dolar kuru! Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

Haftanın son işlem gününde, vatandaşlar ve yatırımcılar; dolar, euro ve sterlin fiyatlarını araştırıyor. Son dönemlerde kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteren dolar ve euro fiyatlarının güncel durumu merak ediliyor. Peki, 8 Ekim 2021 Cuma dolar, euro ve sterlin fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

DOLAR NE KADAR?

Dolar alış fiyatı 8,87 TL, satış fiyatı 8,88 TL olarak haftanın son işlem gününe giriş yaptı.

EURO NE KADAR?

Euro alış fiyatı 10,25 TL, satış fiyatı ise 10,26 TL olarak güncellendi.

STERLİN NE KADAR?

İngiliz sterlini alış fiyatı 12,07 TL, satış fiyatı ise 12,09 TL olarak, euro ve dolarla benzer olarak kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösterdi.



