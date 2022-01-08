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  4. 8 Ocak Cumartesi 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 altın bilezik fiyatları...

8 Ocak Cumartesi 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 altın bilezik fiyatları...

08.01.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırım veya düğün takısı olarak değerlendirilen altın bilezik fiyatlarında, güncel durum araştırılıyor. Gram altın, hafta sonunun ilk gününe yeşil ve yukarı yönlü ibreyi göstererek giriş yaptı. 22 ayar altın bilezik fiyatlarında ise yüzde 0,23 oranında değer kazancı görüldü.

Hafta boyunca anlık değişimler gösteren altın bilezik fiyatlarında güncel durum ilgiyle takip ediliyor. 22 ayar altın bilezik güne değer kazancıyla başlarken, 14 ve 18 ayar altın bilezik fiyatlarında da benzer hareketler görüldü.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik alış fiyatı 435,63 TL, satış fiyatı 530,19 TL oldu. 14 ayar altın bilezik, yüzde 0,41 oranında değer kazandı.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bilezik alış fiyatı 581,42 TL, satış fiyatı 581,52 TL!ye ulaştı. 18 ayar altın bilezikte yüzde 0,38 oranında değer kazancı görüldü.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik alış fiyatı 723,15 TL, satış fiyatı 752,09 TL oldu. 22 ayar altın bilezik yüzde 0,23 oranında değer kazandı.

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