8 Ocak Cumartesi 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 altın bilezik fiyatları...

Hafta boyunca anlık değişimler gösteren altın bilezik fiyatlarında güncel durum ilgiyle takip ediliyor. 22 ayar altın bilezik güne değer kazancıyla başlarken, 14 ve 18 ayar altın bilezik fiyatlarında da benzer hareketler görüldü.
14 ayar altın bilezik alış fiyatı 435,63 TL, satış fiyatı 530,19 TL oldu. 14 ayar altın bilezik, yüzde 0,41 oranında değer kazandı.
18 ayar altın bilezik alış fiyatı 581,42 TL, satış fiyatı 581,52 TL!ye ulaştı. 18 ayar altın bilezikte yüzde 0,38 oranında değer kazancı görüldü.
22 ayar altın bilezik alış fiyatı 723,15 TL, satış fiyatı 752,09 TL oldu. 22 ayar altın bilezik yüzde 0,23 oranında değer kazandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum