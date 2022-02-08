8 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 8 Şubat 2022 Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

8 Şubat Dolar kurunda son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Piyasalarda; veri gündemi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını da dahil olmak üzere, enerji zamları ile kesintileri takip edilmeyi sürdürüyor. Yatırım yapmak isteyenlerin yanı sıra yurt dışına çıkış yapacak vatandaşlar ve döviz alım satımı yapmak durumunda olan kişiler 8 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Geçtiğimiz hafta anlık değişim gösteren dolar aşağı yönlü ibreyi göstermişti. Dolar, Türk Lirası karşısında kasım ayında gördüğü seviyeye göre yüzde 18 değer kazanmıştı. 8 Şubat Dolar kurunda son durum ve detaylar haberimizde.

8 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın ilk günü olan 7 Şubat Pazartesi günü, Dolar/TL kuru alış fiyatı 13.5555 liradan, satış fiyatı ise 13.57 liradan işlem görmüştü.

8 Şubat güncel dolar alım satım fiyatlarına Borsa İstanbul'un açılış saati olan 9.40'ta haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

EURO NE KADAR?

Yüzde -0.21'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 15.5122 TL'den yapan euro şu anda 15.4992 TL alış ve 15.5253 TL satış fiyatına sahip.