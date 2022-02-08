FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 8 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 8 Şubat 2022 Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

8 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 8 Şubat 2022 Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

08.02.2022 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Şubat Dolar kuru haftanın ikinci gününde de piyasayı takip etmeye devam eden ve döviz bozdurmak isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. FED'den yapılan açıklamada gereğinden hızlı faiz artırmanın risk olduğu ifade edilmişti. Peki 7 Şubat'ta dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 7 Şubat'ta dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte son rakamlar...

8 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 8 Şubat 2022 Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

8 Şubat Dolar kurunda son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Piyasalarda; veri gündemi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını da dahil olmak üzere, enerji zamları ile kesintileri takip edilmeyi sürdürüyor. Yatırım yapmak isteyenlerin yanı sıra yurt dışına çıkış yapacak vatandaşlar ve döviz alım satımı yapmak durumunda olan kişiler 8 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Geçtiğimiz hafta anlık değişim gösteren dolar aşağı yönlü ibreyi göstermişti. Dolar, Türk Lirası karşısında kasım ayında gördüğü seviyeye göre yüzde 18 değer kazanmıştı. 8 Şubat Dolar kurunda son durum ve detaylar haberimizde.

8 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın ilk günü olan 7 Şubat Pazartesi günü, Dolar/TL kuru alış fiyatı 13.5555 liradan, satış fiyatı ise 13.57 liradan işlem görmüştü.

8 Şubat güncel dolar alım satım fiyatlarına Borsa İstanbul'un açılış saati olan 9.40'ta haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

EURO NE KADAR?

728xauto (77)

Yüzde -0.21'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 15.5122 TL'den yapan euro şu anda 15.4992 TL alış ve 15.5253 TL satış fiyatına sahip.

Kredi Hesaplama


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın bilezikte son durum! 7 Şubat 2022 PazartesiAltın bilezikte son durum! 7 Şubat 2022 Pazartesi
5 katı ceza kesildi! SGK'dan flaş ücret iadesi kararı5 katı ceza kesildi! SGK'dan flaş ücret iadesi kararı
Böylesi ilk kez olacak! Büyük indirim için tarih bile belliBöylesi ilk kez olacak! Büyük indirim için tarih bile belli
Anahtar Kelimeler:
Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

Elektrik faturalarına yeni düzenleme geliyor

Elektrik faturalarına yeni düzenleme geliyor

Spermini satarak 1,25 milyon lira gelir elde ettiler!

Spermini satarak 1,25 milyon lira gelir elde ettiler!

Motorine yeni zam! Motorinin litre fiyatı 15 TL'yi geçti

Motorine yeni zam! Motorinin litre fiyatı 15 TL'yi geçti

Bakan Nebati duyurdu! "Çok olumlu geçti"

Bakan Nebati duyurdu! "Çok olumlu geçti"

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Binlence kişiyi sevindiren haber! 27 ilde okullara işçi aranıyor

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Binlence kişiyi sevindiren haber! 27 ilde okullara işçi aranıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tuvalete gitmek en büyük korkunuz olmasın! Şıp diye kesiyor

Tuvalete gitmek en büyük korkunuz olmasın! Şıp diye kesiyor

Uzmanlar yapmanız gereken tek şeyi açıkladı: Yatın

Uzmanlar yapmanız gereken tek şeyi açıkladı: Yatın

Tosuncuk ihbarı sonrası soruşturma! Ünlü şarkıcı ortak mı?

Tosuncuk ihbarı sonrası soruşturma! Ünlü şarkıcı ortak mı?

Canlı yayında sorulan soruya verdiği cevap şaşkına çevirdi!

Canlı yayında sorulan soruya verdiği cevap şaşkına çevirdi!

Açıklama Çin'den geldi! 'Yüzde 95 aşılama oranına ulaşılsa bile...'

Açıklama Çin'den geldi! 'Yüzde 95 aşılama oranına ulaşılsa bile...'

Futboldan örnek verdi! Bomba Hadise yorumu

Futboldan örnek verdi! Bomba Hadise yorumu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.