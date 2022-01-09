9 Ocak 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 9 Ocak 2022 Pazar 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

Vatandaşlar 9 Ocak Pazar günü haftanın son gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etti. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 9 Ocak tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

9 OCAK'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

9 Ocak günü haftanın son gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 732,24 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 9 Ocak itibariyle 725,78 TL alış ve 733,97 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 579,32 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 581,42 TL alış ve 581,52 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 528,00 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,41 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 435,63 TL alış ve 530,19 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.