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9 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 9 Şubat 2022 Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

09.02.2022 06:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Şubat Dolar kuru haftanın üçüncü gününde de yatırım yapmak veya döviz bozdurmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Amerika Merkez Bankası yetkilileri tarafından yapılan açıklamada gereğinden hızlı faiz artırmanın risk olduğu belirtilmişti. Peki9 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 9 Şubat 2022 Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte son rakamlar...

9 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 9 Şubat 2022 Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

9 Şubat Dolar kurunda son durum döviz kurunu yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yatırım yapmak isteyenlerin yanı sıra yurt dışına çıkış yapacak kişiler ile döviz alım satımı yapmak durumunda olan vatandaşlar 9 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? soru ve konu başlıklarını internet üzerinde araştırmaya başladı. 9 Şubat Dolar kurunda son durum ve detaylar haberimizde.

9 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dolar 8 Şubat sabahı 13,6146 Türk Lirası alış fiyatından işlem görmüştü. Doların satış fiyatı ise 13,6238 TL olmuştu. 9 Şubat güncel Dolar alım satım fiyatları piyasalar saat 9:40'ta açılması sonrası belli olacak. Haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

EURO NE KADAR?

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Euro/TL ise aynı dakikalarda 15,5439 lira alış fiyatı, 15,5588 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
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