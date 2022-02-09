9 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 9 Şubat 2022 Çarşamba

9 Şubat Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para piyasalarında yaşanan gelişmeler vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kripto paralardaki toparlanma sürecinin sürüyor olması yatırım yapmak isteyen ve şu dönemde paraya ihtiyacı olan kişilerin ilgisini çekiyor. Bitcoin'in durumu; Ethereum, XRP gibi diğer kripto paralarını da etkiliyor. Kripto para piyasasındaki olumlu durum dolayısı ile çok sayıda vatandaş kripto para piyasasına ilişkin araştırmalarına hız verdi. Peki 9 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? İşte 9 Şubat Çarşamba Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatlarında son durum...

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 9 Şubat Çarşamba günü yüzde %1,23 değer kaybetti. Bitcoin'in TL bazındaki değeri 591.525,87 Türk Lirası oldu.

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum yüzde 0,87 değer kaybederek 42.009,92 Türk Lirasını gördü.

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin, son yaşanan düşüş ile en çok değer kaybeden kriptolardan olsa da ara ara sert yükselişler görüldü. Dogecoin 9 Şubat Çarşamba günü yüzde 330,30 değer artışıyla 2,13 Türk Lirası oldu.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

9 Şubat sabah saatlerinde Ripple (XRP) yüzde 3.01'lik değer kaybı yaşadı. Ripple'ın 9 Şubat Çarşamba günü dolar bazında alış ve satış değeri 0,85 dolar oldu. Ripple'ın TL değerindeki fiyatı 11,55 Türk Lirası oldu.



