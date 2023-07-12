ABD ENFLASYON VERİLERİ sonrası DOLAR ALIŞ SATIŞ FİYATI NE OLDU? 12 Temmuz 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte canlı takip

Dolar ve euro ile ilgili araştırmalar ABD enflasyon verilerinin açıklamasının ardından hız kazandı. Haziran ayı ABD enflasyon verileri az önce açıklandı. Altın ve döviz piyasasının büyük bir heyecanla beklediği ABD Haziran ayı enflasyon verisi belli oldu. Buna göre ülkede TÜFE aylık bazda yüzde 3 seviyesinde gerçekleşti. Dolar/TL kuru ve altın fiyatları yurt içinde rekor seviyelerden işlem görmeye devam ederken yeni bir tahmin geldi.

Dolar/TL kuru veri sonrasında 26,15 TL seviyesinde bulunuyor.

EURO KAÇ TL?

Aynı dakikalarda euro/TL kuru da 28,92 seviyesinden satışa sunuluyor.

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ABD ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANDI!

Günün beklenen verisi ABD'nin tüketici fiyatları açıklandı. Buna göre ABD Haziran ayı enflasyonu yüzde 3 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyon 2 yılın en düşük seviyesine indi.

Piyasanın beklentisi aylık bazda yüzde 0,3 ile bir önceki aya göre daha yüksek bir artış olacağı, ancak yıllık bazda oranın yüzde 3,1'e ineceği yönünde oluşmuştu. ABD'de enflasyon Mayıs ayında piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti ve yüzde 4,0 ile Mart 2021'den bu yana görülen en düşük seviyeye inmişti.

