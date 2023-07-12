FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. ABD ENFLASYON VERİLERİ sonrası DOLAR ALIŞ SATIŞ FİYATI NE OLDU? 12 Temmuz 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte canlı takip

ABD ENFLASYON VERİLERİ sonrası DOLAR ALIŞ SATIŞ FİYATI NE OLDU? 12 Temmuz 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte canlı takip

12.07.2023 06:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Günün beklenen verisi ABD'nin tüketici fiyatları az önce açıklandı. Buna göre ABD Haziran ayı enflasyonu yüzde 3 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyon 2 yılın en düşük seviyesine indi. Peki, bu verilerin ardından dolar ve euro alış satış fiyatları ne oldu? İşte tüm merak edilenler...

ABD ENFLASYON VERİLERİ sonrası DOLAR ALIŞ SATIŞ FİYATI NE OLDU? 12 Temmuz 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte canlı takip

Dolar ve euro ile ilgili araştırmalar ABD enflasyon verilerinin açıklamasının ardından hız kazandı. Haziran ayı ABD enflasyon verileri az önce açıklandı. Altın ve döviz piyasasının büyük bir heyecanla beklediği ABD Haziran ayı enflasyon verisi belli oldu. Buna göre ülkede TÜFE aylık bazda yüzde 3 seviyesinde gerçekleşti. Dolar/TL kuru ve altın fiyatları yurt içinde rekor seviyelerden işlem görmeye devam ederken yeni bir tahmin geldi.

dolar

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL kuru veri sonrasında 26,15 TL seviyesinde bulunuyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Aynı dakikalarda euro/TL kuru da 28,92 seviyesinden satışa sunuluyor.

DOLAR VE EURO CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ABD ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANDI!

Günün beklenen verisi ABD'nin tüketici fiyatları açıklandı. Buna göre ABD Haziran ayı enflasyonu yüzde 3 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyon 2 yılın en düşük seviyesine indi.

Piyasanın beklentisi aylık bazda yüzde 0,3 ile bir önceki aya göre daha yüksek bir artış olacağı, ancak yıllık bazda oranın yüzde 3,1'e ineceği yönünde oluşmuştu. ABD'de enflasyon Mayıs ayında piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti ve yüzde 4,0 ile Mart 2021'den bu yana görülen en düşük seviyeye inmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD enflasyon verisi açıklandı: Altın fiyatları için yeni tahmin geldi!ABD enflasyon verisi açıklandı: Altın fiyatları için yeni tahmin geldi!
Anahtar Kelimeler:
Euro dolar dolar ne kadar 1 dolar alış satış 1 dolar alış kaç tl

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin aldattığını öğrendi! İntikamı sosyal medyada olay oldu

Sevgilisinin aldattığını öğrendi! İntikamı sosyal medyada olay oldu

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

100 saat durmadan ağlayacak! Dövündü, duygusal şarkı açtı

100 saat durmadan ağlayacak! Dövündü, duygusal şarkı açtı

Saçları fabrikadaki makineye dolanınca kafa derisi tamamen koptu

Saçları fabrikadaki makineye dolanınca kafa derisi tamamen koptu

Prime Day indiriminin yıldızı! Bir kez kullanan vazgeçemiyor, kaçırmayın

Prime Day indiriminin yıldızı! Bir kez kullanan vazgeçemiyor, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.