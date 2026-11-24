2027 yılı emekli maaşı düzenlemesi için hazırlıklar sürüyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerini ilgilendiren çalışmalarda taban aylık artışı, refah payı ve seyyanen zam seçenekleri değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıl başından önce yapılacak çalışmalara işaret ederken yaklaşık 17 milyon emekliyi kapsayan düzenlemede farklı formüller gündeme geldi.

Bunlar arasında en düşük aylığın artırılması, prim günü ve yaşa göre kademeli zam yapılması ve maaşı 40 bin TL'nin altında olan 12 milyon 859 bin emekliye 5 bin TL'ye kadar seyyanen artış sağlanması bulunuyor.

OCAK ZAMMINDA BEŞİNCİ ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR

Emekli maaşlarına yapılacak artışın temelini temmuz-aralık dönemindeki enflasyon farkı oluşturacak. 3 Aralık'ta duyurulacak kasım ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte ocak zammının hesaplanmasında kullanılacak beşinci veri de açıklanmış olacak. Kesin zam oranı ise ocak ayında belli olacak.

Temmuz-ekim dönemini kapsayan dört aylık süreçte kümülatif enflasyon yüzde 8,29 olarak gerçekleşti. Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) son tahmininde ise yılın ikinci yarısındaki altı aylık enflasyonun yüzde 10,22 seviyesinde oluşacağı öngörüldü.

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 29,5 olarak güncellemişti. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında yüzde 9,97 oranında zam alması bekleniyor. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan beklentiye göre ise artış oranının yüzde 10,43'e ulaşabileceği hesaplanıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 26 BİN TL'YE ÇIKABİLİR

En düşük emekli aylığı olarak bilinen taban maaşın ne kadar artırılacağı hükümet tarafından hazırlanacak yasal düzenlemeyle belirlenecek. Son dönemde bu tutara yapılan artışlarda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanan zam oranı esas alınıyor.

Halen 23 bin 552 TL olan taban aylığa yüzde 10,22 oranında artış yapılması halinde tutar yaklaşık 25 bin 959 TL'ye ulaşacak. Rakamın yukarı yuvarlanması durumunda en düşük emekli maaşı 26 bin TL olacak.

Taban aylığa ilişkin düzenlemenin aralık ayının son günlerinde veya Ocak 2027'de Meclis gündemine gelerek yasalaşması bekleniyor. Böylece en düşük emekli aylığından yararlananların yeni ödeme tutarı da netleşecek.

YÜKSEK PRİM ÖDEYEN EMEKLİYE KADEMELİ ARTIŞ SEÇENEĞİ

Masada bulunan formüllerden biri, emeklilere enflasyon farkının yanı sıra çalışma süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş kriterleri üzerinden ilave refah payı verilmesini içeriyor.

Bu modelde emeklilerin çalışma hayatları boyunca yatırdıkları primler dikkate alınarak farklı ödeme basamakları oluşturulması planlanıyor. Her basamak için ayrı bir ilave ödeme belirlenmesi üzerinde duruluyor.

Değerlendirilen prim gün sayısı grupları şöyle sıralanıyor:

-3.600 günün altı

-3.600-5.400 gün

-5.400-7.200 gün

-7.200-9.000 gün

-9.000 gün üzeri

Sistemin uygulanması halinde daha uzun süre çalışan ve daha fazla prim ödeyen emeklilerin ilave ödemelerden daha yüksek tutarda yararlanması hedefleniyor. Böylelikle maaş iyileştirmesinde yalnızca mevcut aylık miktarı değil, emeklilik öncesindeki prim ödeme geçmişi de belirleyici olacak.

40 BİN TL'NİN ALTINDA MAAŞ ALANLARA 5 BİN TL'YE KADAR DESTEK

Düşük ve orta gelirli emekliler için ayrı bir iyileştirme yapılması da gündemdeki seçenekler arasında bulunuyor. Bu kapsamda aylığı 40 bin TL'nin altında kalanlara, prim ve yaş kriterlerine göre kademeli refah payı verilmesi ve buna ek olarak 5 bin TL'ye kadar seyyanen zam yapılması değerlendiriliyor.

SGK'dan aylık alan toplam 17 milyon 860 bin kişinin yaklaşık 16 milyon 74 bininin maaşı 50 bin TL'nin altında bulunuyor. Aylığı 40 bin TL'nin altında kalanların sayısı ise 12 milyon 859 bin olarak belirtiliyor. Bu nedenle hazırlıklarda söz konusu gelir grubuna öncelik verilmesi bekleniyor.

En düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 TL'yi alan yaklaşık 5,1 milyon kişinin durumu da ayrıca inceleniyor. Bu grubun içerisinde kök maaşı 15 bin TL'nin altında bulunan yaklaşık 200 bin emekli yer alıyor.

EMEKLİLERE İKİ AYRI İYİLEŞTİRME SEÇENEĞİ GÜNDEMDE

Kök aylığı düşük olan vatandaşların maaşlarının yükseltilmesi ve prim ödeme gün sayısına bağlı olarak oluşan maaş farklılıklarının korunması üzerinde duruluyor. Bunun yanında 65 yaşın üzerindeki vatandaşlara yönelik özel bir iyileştirme seçeneği de değerlendiriliyor. Böylece hem kök aylığı 15 bin TL'nin altında olanlara hem de 65 yaş üstündeki emeklilere farklı refah payı uygulamaları getirilebilecek.

HEM EMEKLİYE ZAM HEM İHTİYAÇ SAHİBİNE DESTEK PLANI

Emeklilere yönelik maaş düzenlemesinin yanı sıra Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) adıyla gündeme gelen vatandaşlık maaşı uygulaması da hazırlıklar arasında yer alıyor. Sistemle ihtiyaç sahibi vatandaşlara yalnızca nakit ödeme yapılması değil, farklı alanlarda destek sunulması hedefleniyor.

Planlanan yardım başlıkları arasında elektrik ve doğal gaz faturaları, barınma, yakacak, çocuk ve kira yardımları, abonelik faturaları ile gıda desteği bulunuyor.

Desteklerden kimlerin yararlanacağının belirlenmesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının verilerinden yararlanılması öngörülüyor. Ayrıca SGK, Gelir İdaresi Başkanlığı, banka hesap hareketleri ve tapu kayıtları da incelemeye dahil edilecek.

Değerlendirmelerde vatandaşların maaş ve gelir durumları, kira ödeyip ödemedikleri, çocuk sahibi olup olmadıkları, tek başlarına yaşayıp yaşamadıkları ve düzenli gelir desteğine ihtiyaç duyup duymadıkları dikkate alınacak.

Öte yandan emekli aylıklarında planlanan ilave artışların karşılanabilmesi için yaklaşık 1,5 trilyon TL tutarında ek kaynağa ihtiyaç duyulduğu hesaplanıyor. Bu finansmanın oluşturulmasında üç temel başlık öne çıkıyor. Eşel-mobil sisteminin 2027 yılında uygulanmamasıyla ortaya çıkacak ödenek, kayıt dışılıkla mücadelede artırılacak denetimler ve deprem harcamalarının azalmasıyla oluşabilecek kaynakların kullanılması planlanıyor.

Hazırlanan seçeneklerin maliyetleri ve uygulanabilirlikleri karşılaştırıldıktan sonra emeklilere yönelik düzenlemenin nihai şeklinin belirlenmesi bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 35 BİN TL SENARYOSU

Sabah'ın aktardığı bilgilere göre, SGK Uzmanı Muhammed Emin Yılmaz, A Haber ekranlarında emekli maaşlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ocak ayında emekli aylıklarının hangi seviyelere ulaşabileceğini farklı enflasyon ve zam ihtimalleri üzerinden ele alan Yılmaz, en düşük emekli aylığının yalnızca enflasyon farkıyla 26 bin 8 TL'ye yükselebileceğini belirtti. Seyyanen zam yapılması durumunda ise 30 bin, 33 bin ve 35 bin TL'lik maaş ihtimallerinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının henüz açıklanmadığına dikkat çeken Yılmaz, maaş artışlarının hesaplanma sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi bakıldığı zaman emeklilerimize yılda iki defa dedik; biri Ocak, biri Temmuz. Ocak-Temmuz ile ilgili maaş farklarımız enflasyon verisi TÜFE oranında %17,76 kesinleşti ve verildi. Devamında da geçtiğimiz 4 aylık enflasyon verisinde Ekim ayı enflasyon verisi %2,58. Son 4 aylık enflasyon verisinin kendi içerisindeki bileşik faiz gibi çarpılmasıyla bulunan oran %8,28. Son 10 aylık enflasyon verimiz de %27,53."