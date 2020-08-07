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Ağustos ayında vadeli döviz hesabına en yüksek faiz veren banka hangisi? Dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor?

DOVİZ HABERLERİ  | 07.08.2020 10:02 | Son Güncelleme

Uluslararası piyasalarda durulmayan dolar hareketliliğini devam ettiriyor. Dolara bu dönemde yatırım yapmanın tehlikeli olduğunu savunan analistler yatırımı pek önermese de yatırımcılar, dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor araştırması yapıyor. 2020 Ağustos ayında Burgan Bank dolara en büyük faiz oranını veren banka oldu. Peki Ağustos ayında dolara en yüksek faiz veren bankalar hangileri?

Ağustos ayında vadeli döviz hesabına en yüksek faiz veren banka hangisi? Dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor?

Gün geçtikçe yükselmeye devam eden doların ateşi düşmüyor. Koronavirüs salgını ile birlikte AB ülkelerinin normalleşmeye destek vermek için yaptığı çalışmalarla birlikte daha fazla artan doların fiyatı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Bu dönemde analistler dolara yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunsa da vatandaşlar dolara yatırım yapmak için, dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor araştırması yapıyor. Peki Ağustos 2020'de dolara en yüksek faizi veren bankalar hangisi? İşte Burgan Bank dolar faiz rakamları ve detayları...

DOLARA EN YÜKSEK FAİZ ORANI VEREN BANKA HANGİSİ AĞUSTOS 2020!

Doların son günlerde yükselmesi bankada doları olanları ve dolara yatırım yapmak isteyenleri heyecan sardı. Bankaların hem dolar hem de Türk Lirası vadeli hesap faiz oranlarını artırması ile hangi bankanın dolara ne kadar faiz verdiği merak konusu oldu. Bankada dolar hesabı olanlara en yüksek faiz oranını Burgan Bank vererek, en yüksek faiz oranı veren bankalar listesinde ilk sıraya yerleşti. Burgan Bank dolar hesabı olan müşterilerine yüzde 2,25 faiz oranı verecek cazip fırsatlar sunuyor. Burgan Bank hoş geldin faizi ile bir aylık 32 günlük banka hesabı açan kişilere aylık faiz getirisi olarak 74,32 lira veriyor. Faizlerin artması durumda ise bu miktarların artması da söz konusu olabilir.

VADELİ DÖVİZ HESABI FAİZ ORANLARI LİSTESİ AĞUSTOS 2020!

Bankada dolar hesabı bulunan kişilerin en çok merak ettiği ise hangi bankaların vadeli döviz hesabına ne kadar verdiği sorusu oldu. Burgan Bank'ın döviz hesabı olan müşterilerine en fazla faizi veren banka olduğunu yukarıda açıklamıştık. Burgan Bank'tan sonra vadeli döviz hesabına en fazla faiz oranı veren banka ise Odeabank ile Fibabanka oldu. Bu iki banka da döviz hesabı olan müşterilerine 32 günlük mevduat faiz oranı yüzde 1.50 olarak veriyor. Merkez Bankası'nın Temmuz ayı enflasyon sonuçlarını açıklamasının ardından, yıl sonu enflasyon tahmini rakamlarının yüksek olması 32 günlük vadeli mevduat faizi oranlarını artıracağı ve olumlu sonuçlar doğurucağı bekleniyor.

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