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  4. Altın aşağı yönlü seyrediyor! 25 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? 25 Ağustos 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın aşağı yönlü seyrediyor! 25 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? 25 Ağustos 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

25.08.2021 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 Ağustos Çarşamba haftanın üçüncü gününde altın fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Şu anda 485 TL’de olan altın fiyatlarının daha düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Dolar bugün değer kazanırken, euro ve gram altın değer kaybetti. Peki 25 Ağustos gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 25 Ağustos 2021 altın fiyatları...

Altında ibre bugün kırmızıyı gösteriyor. Özel günlerde sevdiklerine altın almak isteyen veya yatırım amaçlı altın satın almak isteyen vatandaşlar "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Önceki günlerde ons altın, kritik eşik olan 1800 dolar seviyesinin üzerine tırmanmış ve 6 Ağustos tarihinden bu yana ilk defa bu seviyenin üzerine çıkmıştı. 25 Ağustos altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

25 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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25 Ağustos Çarşamba günü haftanın ikinci gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 486,76 TL'den yapan gram altın şu anda 485,46 TL alış ve 485,55 TL satış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 3.207,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.142,00 TL alış ve 3.198,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.610,00 TL üzerinden yapan yarım altın ise aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Yarım altın 1.579,00 TL alış ve 1.605,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 805,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 25 Ağustos itibariyle 789,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 803,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.


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