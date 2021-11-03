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Altın düşüş trendinde! 3 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? 3 Kasım 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

03.11.2021 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Kasım Çarşamba haftanın üçüncü gününde altın fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Şu anda 549 TL’de olan gram altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki 3 Kasım gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 3 Kasım 2021 altın fiyatları...

Altın fiyatlarını ilgiyle takip edilirken, ibre bugün kırmızıyı gösteriyor. Yatırım amaçlı altın satın almak isteyen veya özel günlerde sevdiklerine altın almak isteyen vatandaşlar "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Altın bugün 549 TL seviyesinde güne başladı. 3 Kasım Çarşamba altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

3 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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3 Kasım Çarşamba günü haftanın üçüncü gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 552,05 TL'den yapan gram altın şu anda 549,84 TL alış ve 549,93 TL satış fiyatına sahip. Gram altın geçtiğimiz geçtiğimiz günlerde 540 TL seviyesini geçmişti.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 3.622,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.500,00 TL alış ve 3.610,00 satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.818,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 1.751,00 TL alış ve 1.813,35 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 903,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 3 Kasım itibariyle 874,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 900,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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