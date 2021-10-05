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Altın düşüşe devam ediyor! 5 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Ekim 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

05.10.2021 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Ekim Salı haftanın ikinci gününde altın fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Şu anda 500 TL’de olan altın fiyatlarının daha düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Dolarda artış görülürken, euro ve altında düşüş yaşanıyor. Peki 5 Ekim gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 5 Ekim 2021 altın fiyatları...

Altın düşüşe devam ediyor! 5 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Ekim 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Vatandaşlar altın fiyatlarını ilgiyle takip ederken, ibre bugün kırmızıyı gösteriyor. Özel günlerde sevdiklerine altın almak isteyen veya yatırım amaçlı altın satın almak isteyen vatandaşlar "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Altın bugün 500 TL seviyesinde güne başladı. 5 Ekim tarihinde altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

5 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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5 Ekim Salı günü haftanın ikinci gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 503,71 TL'den yapan gram altın şu anda 500,76 TL alış ve 500,87 TL satış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 3.311,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.232,00 TL alış ve 3.290,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.662,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 1.624,00 TL alış ve 1.652,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 831,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 5 Ekim itibariyle 812,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 825,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.


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