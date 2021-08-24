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Altın düşüşe geçti! 24 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? 24 Ağustos 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

24.08.2021 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Ağustos Salı haftanın ikinci gününde altın fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Şu anda 488 TL’de olan altın fiyatlarının daha düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Dolar ve euro değer kaybı sonrası yükseliş gösterirken, gram altın değer kaybetti. Peki 24 Ağustos gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 24 Ağustos 2021 altın fiyatları...

Yatırım amaçlı altın satın almak isteyen ya da özel günlerde sevdiklerine altın almak isteyen vatandaşlar "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Geçtiğimiz gün kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 489,14 lira, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.183,25 liradan işlem görmüştü. 24 Ağustos altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

24 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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24 Ağustos Salı günü haftanın ikinci gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 489,18 TL'den yapan gram altın şu anda 488,36 TL alış ve 488,42 TL satış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 3.218,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.166,00 TL alış ve 3.214,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.615,00 TL üzerinden yapan yarım altın ise aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Yarım altın 1.588,00 TL alış ve 1.614,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 808,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 24 Ağustos itibariyle 794,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 806,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.


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