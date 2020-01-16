FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Altın fiyatları 16 Ocak: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları 16 Ocak: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

DOVİZ HABERLERİ  | 16.01.2020 07:36 | Son Güncelleme

Türkiye’de hem büyük hem küçük yatırımcılar, birikim yapmak isteyenler altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediyorlar. Peki altında son durum nedir? İşte çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ve diğer güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları 16 Ocak: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

16 Ocak itibari ile altın fiyatları ne durumda? Piyasaların en yakından takip edilen en önemli faktörlerinden biri de altın fiyatlarıdır. Hemen her gün Altın fiyatları ne durumda, yükseliyor mu azalıyor mu, çeyrek altın ne kadar gibi konular gerek yatırımcıların gerekse de birikim yapmak isteyenlerce araştırılıyor.

ALTIN FİYATLARI 16 OCAK

Çeyrek Altın fiyatı: 469,19
Gram Altın Fiyatı: 293,24
Yarım altın Fiyatı: 935,44
Cumhuriyet altını fiyatı: 1.938,00

Altın piyasasındaki diğer detaylara (iniş, çıkış, alış satış farkı ) ve diğer altın birimlerinin fiyatlarına Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kenan Doğulu'nun klibinde figürandı, şimdi Türkiye'nin tanıdığı isme dönüştü Kenan Doğulu'nun klibinde figürandı, şimdi Türkiye'nin tanıdığı isme dönüştü
Dolar güne nasıl başladı?Dolar güne nasıl başladı?
Dolar yeni güne nasıl başladı?Dolar yeni güne nasıl başladı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın,

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Otomobil devi Toyota'dan Türkiye açıklaması

Otomobil devi Toyota'dan Türkiye açıklaması

Biletlere zam geldi mi? Resmi açıklama!

Biletlere zam geldi mi? Resmi açıklama!

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Poşet uygulamasının ardından yeni düzenleme!

Poşet uygulamasının ardından yeni düzenleme!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar güne nasıl başladı?

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İki ülke savaşın eşiğine geldi!

İki ülke savaşın eşiğine geldi!

Yeni yılın ilk işlem gününe nasıl başladı?

Yeni yılın ilk işlem gününe nasıl başladı?

Okuyucu Yorumları 1 yorum
İstediği kadar çeyrek altın burada 469 TL yazsın bu fiyattan alamıyorsun ki kuyumcudan adamlar 490 TL den aşağı satmıyor..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolar kuru 23 Ocak: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar kuru 21 Ocak: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Dolar kuru 20 Ocak 2020: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar kuru 17 Ocak: Bugün dolar kuru kaç TL?

Faiz kararı sonrası dolar güne nasıl başladı?

Dolar kuru 16 Ocak: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar kuru 15 Ocak: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar yeni güne nasıl başladı?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.